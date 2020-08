LE REAZIONI

PADOVA «Siamo qui a manifestare solidarietà. Questo era uno spazio vitale, culturalmente importante in un quartiere complesso. Questo quadrilatero era punto di riferimento e loro erano bene in rete con le altre attività. Se il punto di vista è che si crea sicurezza con un quartiere vivo questo è un passo indietro importante. Sarebbe bene che con gli enti si trovasse una mediazione». Così ieri mattina l'assessore al Verde, Chiara Gallani, di Coalizione civica, dopo lo sgombero dell'immobile Bioslab.

NALIN

Marta Nalin, assessore al Sociale, sempre di Coalizione, aggiunge: «Per noi vedere questo territorio che si svuota è un problema, anche se abbiano spazi e attività che garantiamo per minori ed anziani. Qui si facevano attività importanti per il quartiere e questo va riconosciuto. È un peccato per la biblioteca e per i migranti. Ci auguriamo che le istituzioni che hanno spazi vuoti a disposizione trovino modi per riattivarli e metterli a disposizione della cittadinanza».

BONAVINA

Più misurato il commento dell'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina. «La Polizia ha eseguito un provvedimento dell'autorità giudiziaria e io sono sempre dalla parte della legalità. Se c'è un provvedimento che non è opposto e che è legittimo, va eseguito. Dopodichè ci sono tanti altri aspetti che vale la pena sottolineare. Il primo è che l'amministrazione comunale deve far sì che le associazioni che hanno una vera valenza sociale devono trovare un posto che sia però legittimo. Io questa non la conosco personalmente ma da quello che mi è stato riferito ha una storia e quindi credo che chi ne sa più di me dovrà farsi parte diligente per far sì che si trovi una sistemazione».

MARCATO

Il centrodestra però non è così accondiscendente. L'assessore regionale Roberto Marcato, della Lega, attacca frontalmente la Giunta e il candidato a presidente per il centrosinistra Lorenzoni, che è stato eletto vicesindaco con i voti di Coalizione. «Io chiedo al candidato Lorenzoni che prenda le distanze da due assessore comunali che solidarizzano con gli sgomberati ponendosi contro la legge. C'è una sentenza che obbliga allo sgombero, essere solidali in questo caso significa rendersi complici di chi commette il reato. Chiedo al sindaco Giordani che le costringa a un passo indietro. E una volta per tutte la sinistra e Lorenzoni decidano se sono i rappresentanti dei veneti oppure dei centro sociali. Lo devono dire adesso, in campagna elettorale, perché tutti lo sappiano. Non è un reato ma si deve sapere».

BORILE

Simone Borile, candidato consigliere in Regione e Giacomo Cusumano, consigliere comunale, prendono posizione per la legalità. «Spazi vuoti e immobili non utilizzati rappresentano, spesso, aree cementificate che potrebbero essere utilizzate in forme socialmente costruttive o di utilità di quartiere. Tali valorizzazioni, sebbene lodevoli, devono essere sempre riconducibili a condotte giuridicamente corrette. L'occupazione richiama una illegalità non concedibile ma, al contrario, una transazione per una futura formalizzazione contrattuale potrebbe essere lo spunto per l'occupazione di luoghi di proprietà pubblica o privata. Dunque non è condivisibile una reazione di opposizione allo sgombero, da parte di alcuni consiglieri comunali e membri della Giunta».

TARZIA

In serata è intervenuto anche Luigi Tarzia della lista Giordani attaccando gli esponenti della sua stessa maggioranza: «La legge dovrebbe essere il faro che guida l'azione di chi ha responsabilità istituzionali. Lo sgombero di via Brigata Padova ci impone ancora una sola riflessione: non ci possono essere ruoli ambigui quali lo stare nelle istituzioni, occupare abusivamente immobili delle istituzioni e da questi pulpiti attaccare le istituzioni stesse».

M.G.

