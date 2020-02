LE REAZIONI

PADOVA «Se Lorenzoni non si dimetterà immediatamente, lunedì prossimo in consiglio comunale presenteremo una mozione di sfiducia nei confronti di Giordani». La candidatura del vicesindaco Arturo Lorenzoni alle regionali ieri ha fatto salire sulle barricate l'opposizione. «Ormai il re è nudo. La designazione del vicesindaco a sfidante di Luca Zaia ha tuonato il capogruppo del misto Matteo Cavatton è la conferma che Lorenzoni nulla ha di civico. La sua candidatura, infatti, sarà sostenuta dai partiti del centrosinistra. La sua presenza in giunta, in questi anni, ha costretto il resto della maggioranza ad appiattirsi su posizioni di sinistra radicale». «La cosa più grave però è un'altra ha rincarato la dose l'esponente di Fratelli d'Italia a più riprese Giordani ha ribadito che la permanenza nella sua giunta è incompatibile con un'eventuale candidatura in Regione. A questo punto le strade da seguire sono due: o Lorenzoni si dimette spontaneamente, oppure il sindaco gli toglie le deleghe». «Se tutto questo non dovesse accadere nelle prossime ore, ha concluso Cavatton noi non siamo disponibili a rimanere a guardare. Già in occasione del consiglio comunale di lunedì, siamo pronti a presentare una mozione di sfiducia nei confronti di Giordani. È del tutto evidente che un sindaco non può mentire davanti ai suoi cittadini. Gli impegni presi vanno mantenuti».

Sulla necessità delle dimissioni da parte del vicesindaco, ieri ha insistito anche il consigliere leghista Alain Luciani. «Ormai siamo arrivati all'ufficialità, Lorenzoni sarà lo sfidante di Luca Zaia alle prossime elezioni Regionali ha commentato Luciani Mi chiedo se per il vicesindaco lunedì prossimo sarà l'ultimo consiglio comunale. Lo chiedo soprattutto a Giordani. Il sindaco non vorrà mica a fare la figura del conta balle o del quaquaraqua con i padovani? Per ora non possiamo fare altro che attendere fiduciosi». Sulla stessa lunghezza d'onda anche la capogruppo di Cambiamo! Eleonora Mosco. «Ora sono curiosa di vedere se Lorenzoni sarà coerente con il mandato che gli hanno dato i padovani ha tuonato Mosco chi l'ha votato gli ha dato fiducia perché governasse la città. Di conseguenza, non può fare altro che dimettersi». «In questa occasione, vedremo anche se Giordani, per la prima volta da quando è stato eletto, manterrà la parola data ha concluso - Aveva detto che chi si candida in Regione deve dimettersi dalla giunta, giusto? Allora cosa aspetta a togliere le deleghe a Lorenzoni. Sono anche molto curiosa di scoprire chi andrà a sostituire il vicesindaco. Il mio timore è quello che, aldilà delle persone, la musica rimanga sempre la stessa».

«Mi pare più che opportuno che il vicesindaco ora si dimetta ha polemizzato il capogruppo del Movimento 5 Stelle Giacomo Cusumano - In tutta questa vicenda, emerge anche una fatto incontestabile: in queste elezioni il Partito democratico non ha avuto neppure il coraggio di metterci la faccia». «Sulla candidatura di Lorenzoni, pesa quello che in questi anni non è riuscito a fare a Padova ha aggiunto Penso per esempio alla contestatissima pista ciclabile di corso Milano, all'atteggiamento contraddittorio tenuto sulla Prandina o sulla gestione più che discutibile della nuova linea del tram». Preferisce far ricorso all'ironia, il presidente dell'Associazione commercianti del centro storico Massimiliano Pellizzari che, in questi anni, ha polemizzato a più riprese con il vicesindaco. Commentando su Facebook la candidatura di Lorenzoni, infatti Pellizzari si è limitato ad un laconico ed ironico: «Davvero una bella notizia».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA