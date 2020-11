LE REAZIONI

PADOVA «Se l'intento era quello di non far venire gente in centro direi che è riuscito». Parla così Filippo Segato dell'Associazione provinciale pubblici esercizi. Quello di ieri è stato un sabato decisamente atipico nei racconti delle associazioni di categoria, un sabato come non se ne sono mai visti se non durante il periodo di lockdown.

INCOMPRENSIONI

«Molti non hanno capito cosa si può e non si può fare spiega Patrizio Bertin, presidente di Ascom Si è parlato di centro storico zona rossa quindi tanti hanno creduto che proprio non si potesse venire in centro, nemmeno per fare la spesa. È un bel problema anche questo, il centro oggi era deserto rispetto al solito e comunque c'è un danno ai commercianti, perché restano aperti con tutti i costi di gestione ma non hanno clienti perché è passata l'idea che in centro non si possa venire». Stando ai primi dati raccolti dalle associazioni si parla di un terzo delle presenze rispetto ai sabati precedenti. Un cambiamento di rotta che preoccupa gli esercenti perché se si resta aperti ma non si lavora ci saranno delle conseguenze negative.

L'ALLARME

«Diversi esercenti mi hanno detto di aver lasciato a casa metà del personale riferisce Segato Questo crea un grosso problema di disoccupazione». I negozi hanno anche un'altra difficoltà da qualche settimana a questa parte: i fornitori hanno cominciato a richiedere il pagamento con il contrassegno anziché con la ricevuta bancaria.

«Quando ordino della merce il fornitore mi permette di pagare una prima rata dopo 60 giorni, la seconda dopo 90 giorni e la terza dopo 120 giorni spiega Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione commercianti del centro Questo permette di pagare il fornitore con il ricavato della vendita della merce. Ma ora non si fidano più e quindi chiedono tutto e subito perché temono che il commerciante non riesca a vendere e quindi non paghi, o che si entri di nuovo in lockdown. O ancora peggio, che il negozio fallisca. Ho sentito diversi negozi che anche per questo motivo pensano di chiudere».

Tra le restrizioni e la paura del contagio «manca la serenità per andare a fare acquisti fa notare il presidente di Confesercenti, Nicola Rossi È anche vero che se non ci liberiamo del problema sanitario l'economia difficilmente potrà riprendersi, è un cane che si morde la coda. Questo sabato si è vista meno gente quindi l'obiettivo delle restrizioni può considerarsi raggiunto però sono convinto che di tutto questo ne pagheremo lo scotto».

I CAMBIAMENTI

Nemmeno ai bar si sono verificati assembramenti anche se, sottolinea Segato, «non è la regola del servizio da seduti dopo le 15 ad aver diminuito gli assembramenti. Le foto circolate lo scorso fine settimana fanno ben vedere che la calca era costituita da persone sedute ai tavoli, intorno c'era gente di passaggio. In realtà il rito dello spritz in piedi era già stato eliminato con la chiusura dei locali alle 18».

Ma allora tanto vale chiudere? Se i costi di gestione superano le entrate, non si riescono a pagare i fornitori e nemmeno i dipendenti qual è la soluzione? «Sono in molti a pensarlo risponde Pellizzari Ma non dobbiamo deciderlo noi delle associazioni di categoria. Certo è che così non arriviamo al Natale, oggi (ieri, ndr) il flusso di padovani era comparabile a quello di un martedì. Non penso sia così che si contrasta il coronavirus. La domenica, se è una bella giornata, con i negozi chiusi spingerà le persone ad andare da altre parti, al mare, sui Colli o in montagna dove si verificheranno assembramenti. Siamo sicuri che sia meglio stare in venti su un prato senza mascherina perché si sta mangiando piuttosto che entrare a due alla volta in un negozio?».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

