LE REAZIONI

PADOVA «La piaga del caporalato e dello sfruttamento riguarda anche il nostro territorio, una realtà rispetto alla quale nessuno deve chiudere gli occhi. Bisogna averne consapevolezza e vigilare». Invita a tenere alta l'attenzione e non girarsi dall'altra parte il sindaco Sergio Giordani, a seguito dell'operazione contro lo sfruttamento dei braccianti.

Una forte condanna arriva anche dalle associazioni di categoria e dai sindacati del mondo dell'agricoltura padovana. «Il caporalato qui da noi ha una presenza più ampia di quanto si immagini afferma Gianni Boetto, segretario dell'Adl Cobas -. Le grandi catene di distribuzione quasi sempre si riforniscono direttamente dagli agricoltori, serve una regolamentazione. I supermercati che si vanno a rifornire dai produttori dovrebbero chiedere una certificazione, per verificare che i lavoratori siano in regola e che i contributi siano stati pagati. Le istituzioni devono fare da collettore, altrimenti il ciclo continua: punire a spot non basta».

Confagricoltura Padova chiede di aumentare le quote di lavoratori stagionali e di mettere a punto forme contrattuali che facilitino le piccole e medie aziende, oggi gravate da un eccesso di oneri burocratici. «L'anno scorso sono stati solo 80 i lavoratori assegnati alla provincia di Padova a fronte di 300 domande - fa sapere Michele Barbetta, presidente di Confagricoltura Padova -. Il decreto flussi, pubblicato nell'aprile 2019, ha autorizzato infatti l'ingresso in Italia di un numero limitato di braccianti di provenienza extracomunitaria, tanto che le aziende hanno lamentato una grossa difficoltà a trovare organico per le raccolte. Auspichiamo che nel 2020 venga data una risposta concreta alle aziende agricole che chiedono lavoratori per le proprie attività, altrimenti si dà spazio al ricorso al lavoro non regolare. Serve maggiore collaborazione tra noi, associazioni datoriali che assistono le imprese agricole, e la pubblica amministrazione, per un'adeguata verifica della regolarità delle società cooperative che offrono lavoro in agricoltura, soprattutto nell'appalto di servizi».

Cia sostiene il costante controllo da parte delle autorità all'interno delle aziende agricole. «La maggioranza delle imprese agricole sono in regola osserva Maurizio Antonini, direttore Cia Padova . Questo, naturalmente, non significa che bisogna soprassedere sul singolo episodio. Una soluzione per eliminare del tutto tale deprecabile fenomeno è il corretto funzionamento dei Centri per l'impiego, strutture nelle quali domanda e offerta di occupazione si incontrano secondo normative ben precise. Deve funzionare, in altri termini, la rete del lavoro agricolo. Solamente il 17% del prezzo finale del prodotto va in tasca agli stessi agricoltori. Il resto della quota parte, invece, si ferma nelle pieghe della filiera. E' un'anomalia». Cia ha aderito a Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. In Veneto è stato siglato anche un protocollo tra Regione e parti sociali che prevede controlli e trasparenza. «Nonostante il grande impegno di contrasto i furbetti continuano ad agire contro la dignità umana - spiega Coldiretti -. Ricordando la qualità e lo stile di vita ispirato al Made in Italy Coldiretti sottolinea l'impegno nella costituzione dell'Osservatorio contro la criminalità nell'agroalimentare presieduto dall'ex Procuratore Giancarlo Caselli, avvenuta nel 2014. Studi, dossier, ricerche e indagini svolte dal Comitato Scientifico della Fondazione rivelano che il Veneto non è immune».

Elisa Fais

