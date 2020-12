LE REAZIONI

PADOVA La nuova ordinanza del presidente della Regione, Luca Zaia, permette di prendere il caffè al bar prioritariamente da seduti dalle 11 alle 15. Ma se non c'è posto si può stare anche in piedi, basta che venga mantenuto il distanziamento di sicurezza (un metro). Invece si deve consumare rigorosamente seduti dalle 15 alla chiusura delle 18.

«Questa piccola postilla probabilmente serve a salvaguardare chi consuma un tramezzino o un caffè al volo ma la sostanza non cambia - dice il segretario dell'Appe Filippo Segato - Se le regole cambiano di settimana in settimana si mettono solo in confusione gli esercenti. Il problema degli assembramenti non si ha alle 11 di mattina e poi è una misura di difficile applicazione. Se sto consumando un caffè al banco perché quando sono entrato era tutto pieno e poi vedo che si libera un tavolo nel frattempo lo devo occupare? Oppure ha precedenza chi sta aspettando fuori?»

Sono sfiniti. Ormai tra tutte le restrizioni che si sono susseguite non ci capiscono più nulla. «Speravamo di essere ormai usciti dal tunnel con il 4 dicembre, quando l'ultima ordinanza regionale è caduta. Sembrava dovesse restare solo il decreto del governo e invece ora siamo messi ancora peggio. Siamo esterrefatti, va bene che ci mettano delle regole ma che siano sempre quelle».

La voce di Segato, così come quella dei baristi, è stanca, esasperata. «E poi si punta il dito sempre contro i bar, sono stati demonizzati. Come se il virus si potesse contrarre solo in un bar e non su un autobus o sul posto di lavoro. Più di qualcuno ormai pensa sia meglio chiudere a questo punto. Queste disposizioni non hanno senso, cadiamo dalla padella alla brace. Siamo disorientati e arrabbiati, davvero arrabbiati conclude Segato per delle disposizioni che cambiano di continuo anche nell'arco di poche ore. Domani chissà cos'altro dovremo aspettarci».

La sensazione è che le restrizioni di questa zona gialla plus inventata dal presidente del Veneto siano paragonabili a quelle di una zona arancione, senza tuttavia i benefit che spettano in fascia arancione. «La gente ormai si sta abituando, qualche problema c'è solo il sabato e per questo ho preso un vigilante che sorvegli la situazione perché non voglio multe dice Riccardo Maniscalco del B-Gall Luxury Lounge di via dei Borromeo Gli assembramenti ci sono anche da seduti, quante volte preparo i tavoli distanziati e poi i clienti li uniscono o uno si siede in braccio all'altro? Conosco colleghi che hanno deciso di chiudere un'ora prima perché è ingestibile».

Più rassegnato che arrabbiato è Ymeraj che prova a scherzarci su: «Il virus sarà stanco, ha deciso di darsi degli orari dice, poi la voce si fa di un tono più basso, stanca È una decisione ridicola, non ha proprio senso».

«Per quello che vedo io ormai in centro non c'è più così tanto movimento, io lavoro tra le 16.30 e le 18. Ma la mattina a parte la signora che si beve il cappuccino non ho mai visto assembramenti che giustifichino un'ordinanza del genere. Anzi, speravo che Zaia allargasse le briglie, ci concedesse qualcosa».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA