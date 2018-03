CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIPADOVA La chiusura al traffico serale libero della zona a traffico limitato provoca diverse e contrastanti reazioni, tra categorie economiche e associazioni.Contrariamente alle aspettative, per esempio, il provvedimento piace, entro certi limiti, a Legambiente. «Il problema della zona a traffico limitato - commenta Andrea Nicolello Rossi - è soprattutto quella dei transiti eccessivi. In modo particolare di giorno, tra auto private e furgoni si ha come l'impressione che i varchi siano sempre spenti. Da questo punto di vista la...