LE REAZIONI

PADOVA L'arresto dell'Imam della moschea di via Turazza infiamma la politica padovana. Il primo a intervenire, ieri pomeriggio, è stato il sindaco Sergio Giordani che ha voluto ringraziare le forze dell'ordine e le istituzioni per l'operazione: «Un grande grazie va alle forze dell'ordine, al ministro Lamorgese, al questore di Padova e alla Digos. La nostra città investe molto e con convinzione in integrazione e solidarietà, ma non va lasciato alcuno spazio di azione alle posizioni estremistiche che possono mettere a rischio la nostra comunità». «A Padova tutti sono bene accetti a patto che rispettino le regole - ha detto, invece, il vicesindaco Arturo Lorenzoni Se, effettivamente, questo signore ha commesso quello che gli viene addebitato, il provvedimento è assolutamente dovuto. Non sono, infatti, accettabili atteggiamenti che incitano alla violenza».

Va all'attacco il centrodestraa cominciare dalla Lega. A intervenire è l'assessore regionale alle Attività produttive Roberto Marcato che pizzicato l'amministrazione comunale: «Verso questi signori serve tolleranza zero. Nei confronti delle moschee è necessaria la massima attenzione. Gli imam sono dei predicatori che hanno molta influenza nei confronti dei fedeli. Di conseguenza, non dobbiamo mai abbassare la guardia. Come prima cosa, dobbiamo ottenere che le prediche all'interno delle moschee vengano fatte in italiano». «Ho letto che Giordani rivendica le politiche di integrazione della sua giunta ha rincarato la dose l'esponente leghista - Mi permetto di fare un piccola precisazione: prima di integrare gli stranieri è assolutamente necessario far rispettare il principio di legalità».

Sulla stessa linea il senatore della Lega Andrea Ostellari: «Mi spiace per Padova, che colleziona un altro primato negativo: il primo espulso dell'anno viveva qui e qui predicava le sue idee farneticanti. Sono tuttavia grato alle forze dell'ordine e a chi ha concluso l'operazione. Per qualcuno l'Islam è sempre una religione di pace e le moschee sono luoghi dov'è sbagliato ficcare il naso. Per la Lega senza legalità e senza il rispetto dei diritti di tutti, non ci sono né pace, né religione». «Dopo l'imam della moschea dell'Arcella, anche quello della moschea della Stanga viene espulso perché pericoloso ha rincarato la dose l'esponente del Carroccio - È un caso? Chiedo che l'amministrazione comunale vigili su questi luoghi di culto più o meno improvvisati: nel 2020 Padova oltre che la capitale del volontariato rischia di diventare quella del radicalismo islamico».

All'attacco anche il consigliere di Fratelli d'Italia Matteo Cavatton: «Come prima cosa il mio plauso va alle forze dell'ordine per l'importante operazione. Detto questo, deve far riflettere che un soggetto del genere abbia agito proprio a Padova. Nonostante le classifiche dei giornali ci dicano che la qualità della vita sta progressivamente migliorando in città permangono delle sacche di illegalità e, purtroppo, da parte dell'amministrazione non arrivano segnali chiari. In questi anni, purtroppo, da palazzo Moroni sono arrivati solamente segnali improntati al buonismo peloso e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Mi piacerebbe che a condannare senza ambiguità questa vicenda fosse anche l'ala sinistra che sostiene la maggioranza».

«Siamo convinti che non ci sia spazio per chi professa la violenza. Ed è fondamentale che, anche a tutela degli immigrati che si sono integrati nella nostra società, vengano puniti coloro che alimentano la cultura dell'odio», dice il senatore Udc Antonio De Poli.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA