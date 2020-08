LE REAZIONI

PADOVA Incertezza per l'alternarsi dei provvedimenti. Preoccupazione per le restrizioni. Ma anche terrore, di fronte al fatto che all'orizzonte possa ripresentarsi una seconda quarantena. Le categorie economiche, infatti, stanno raccogliendo le lamentele degli associati, messi a dura prova dalle restrizioni imposte dal Covid.

APPE

«Il continuo cambio di regole - denuncia Filippo Segato, presidente dell'Appe - non facilita la situazione. Ma quello che pesa maggiormente è il fatto che su baristi ed esercenti vengono addossate colpe che non hanno. Non sono pubblici ufficiali e quindi non possono imporre l'uso delle mascherine. Tante volte vengono insultati e derisi quando cercano di far rispettare le regole agli avventori. E alla fine vengono multati proprio per colpa dei clienti che trasgrediscono». «Non è giusto - ha aggiunto - che siano i capri espiatori di un a situazione così difficile. Per esempio, ora dalle 18 c'è l'obbligo di mettere la mascherine nei luoghi a rischio di assembramento: ma alle 10 della mattina in spiaggia a Sottomarina, non è lo stesso che alle 18 in piazza dei Signori? E perché in un caso esiste il divieto e nell'altro no? I titolari delle attività sono stanchi di questi messaggi ambigui, vessati dalle sanzioni e messi in ginocchio dai mancati introiti».

Un'altra voce all'interno dell'Appe denuncia lo stato d'animo dei titolari delle attività oggetto delle nuove restrizioni. «Certo - annota il vice presidente Matteo Toniolo - facciamo un passo indietro oggi, per non farne due domani ed evitare quindi una seconda chiusura totale. Purtroppo non tutti hanno agito all'insegna del buonsenso e quindi ora la crescita dei contagi impone ulteriori sacrifici e una maggiore attenzione. Speriamo, quindi che i vacanzieri che torneranno dal mare li rispettino e non si lascino andare a comportamenti che possono risultare molto pericolosi».

CONFESERCENTI

Maurizio Francescon, presidente di Confesercenti fa la sua analisi partendo dai numeri. «I settori sono in crisi - spiega - perchè i ristoranti fanno registrare un -25% di introiti, i self service sono a -50, i locali di intrattenimento a -95 e i bar a -40. Crescono, quindi, le difficoltà per i titolari, non solo di carattere economico, ma anche di interpretazione delle normative, che sono contraddittorie. Finirà che chi non può andare a ballare in discoteca, lo farà a casa propria, organizzando feste. Prioritaria, però, resta la salvaguardia della salute della gente e se non si sconfigge questo virus la situazione sarà sempre più penalizzante».

ASCOM

Sui nuovi provvedimenti riflette pure Patrizio Bertin, numero uno dell'Ascom. «Certo - osserva - abbiamo bisogno di lavorare, ma bisogna anche considerare che il Covid va tenuto a bada. L'obbligo della mascherina dalle 18, e il blocco degli happy hour per fermare le aggregazioni, spero possano essere utili per bloccare i contagi, in quanto rappresentano un danno per chi lavora di notte. Auspico, quindi, che servano per non farci tornare indietro e precipitare nel baratro. Dobbiamo rispettare scrupolosamente le regole, sottoporre ai tamponi chi entra in Italia, ma anche il governo deve fare la sua parte».

