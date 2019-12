LE REAZIONI

PADOVA Il sondaggio sul gradimento dell'amministrazione divide la politica padovana. «I padovani evidentemente approvano le nostre scelte sul futuro della città ha commentato ieri il capogruppo del Partito democratico Gianni Berno - Praticamente a metà mandato, la gente riconosce la nostra concretezza. Riconosce che gli impegni presi in campagna elettorale si stanno concretizzandosi». «La risposta positiva dei padovani ha aggiunto l'esponente Dem è il frutto della coesione e della collaborazione tra Giordani e Lorenzoni. Una coesione che, se anche con sensibilità diverse, c'è anche in maggioranza».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il capogruppo di Coalizione civica Nicola Rampazzo. «Le indicazioni che arrivano dal sondaggio non mi stupiscono perché confermano la positiva sensazione che abbiamo quotidianamente parlando e confrontandoci con i nostri cittadini. Ora c'è da combattere l'inquinamento e tutelare il nostro ambiente».

LE OPPOSIZIONI

Tutt'altra musica arriva, invece, dal centrodestra. «I sondaggi sono come gli oroscopi: ognuno ha il suo e ci trova tutte le risposte che ci vuole trovare ha ironizzato il consigliere di Fratelli d'Italia Matteo Cavatton - Naturalmente è positivo che i padovani siano soddisfatti di vivere nella loro città. Il problema è che questa verrà ricordata come l'amministrazione delle incompiute. Sarebbe interessante capire come la pensa chi abita in zone della città come il Borgomagno o la stazione».

All'attacco anche il leghista Alain Luciani. «E' normale che i cittadini abbiano fiducia del loro sindaco ha scandito l'ex assessore al Pronto intervento - Anch'io ritengo che Giordani sia una persona per bene, ci mancherebbe altro. La questione principale, però, è un'altra: su 6.500 persone interpellate, oltre 5.000 si sono rifiutate di rispondere. Questo la dice lunga sul gradimento dei padovani».

Di tutt'altro tono, infine, le considerazioni del capogruppo del Movimento 5 Stelle Giacomo Cusumano. «Il gradimento di questa amministrazione è facilmente spiegabile ha scandito l'esponente pentastellato Giordani e la sua maggioranza hanno avuto l'intelligenza di portare avanti molti temi cari anche al Movimento 5 Stelle come, per esempio, quelli legati all'ambiente e al sociale. Una scelta che ora viene premiata». A.R.

