LE REAZIONI

PADOVA Il comitato Iris, l'associazione Legambiente e il circolo padovano del Pd. L'annuncio della giunta sull'ampliamento del parco ha provocato, nel pomeriggio di ieri, una serie di reazioni soddisfatte. A parlare sono tante voci diverse, ma suonano tutte note appartenenti allo stesso spartito: «Finalmente il progetto è realtà».

La prima presa di posizione è quella di Legambiente Padova. «Dopo quasi vent'anni di battaglie per scongiurare la cementificazione dei cunei verdi cittadini, oggi otteniamo un primo importante risultato, tutt'altro che scontato - commenta il presidente onorario Sergio Lironi - Nel giugno 2016 il Piano Urbanistico Attuativo relativo all'area di perequazione tra via Canestrini e via Forcellini era stato approvato rendendo quindi assai problematica sul piano giuridico la battaglia per la salvaguardia del verde. L'attuale amministrazione comunale con questo accordo di permuta sta dimostrato che se c'è la volontà politica si possono trovare soluzioni alternative all'edificazione. Chiediamo al Comune di proseguire su questa strada, per fermare le previsioni edilizie che ancora rimangono in quest'area e negli altri cunei verdi cittadini. Si sta in questi giorni avviando l'elaborazione di un nuovo Piano degli Interventi - insiste il presidente -. Sarà essenziale che sia prioritariamente finalizzato alla rigenerazione dell'esistente, alla salvaguardia delle residue aree verdi e alla formazione di una reale rete ecologica cittadina».

LA VOLONTÁ

Sorride, e non potrebbe essere altrimenti, il portavoce del comitato Iris Ernesto Ginestri. Viene pubblicamente ringraziato dall'assessore Gallani e alza le braccia in segno di vittoria. «Ci siamo costituiti nel 2006 e oggi sono io che devo ringraziare l'attuale amministrazione che ha portato a casa un grande risultato. Sembrava che ormai bloccare le costruzioni fosse impossibile, invece tutto è stato bloccato. Siamo soddisfatti e ringraziamo il vicesindaco Lorenzoni per la sua fantasia che ha permesso di trovare questa strada. In tutti questi anni abbiamo incontrato amministrazioni di ogni colore politico per sentirci dire sempre e soltanto una cosa: Ormai non si può più tornare indietro. Prima ognuno ci ha messo qualcosa per impedire il mantenimento del verde - attacca -, o era incompetenza o era mancanza di volontà. Ma tutelare le aree verdi era ed è davvero un bisogno. Quando nel 1974 da agricola quest'area venne destinata al verde, una cosa era già certa: questo catino a ridosso dei fiumi accoglieva le acque quando pioveva troppo e poteva essere utile in caso di esondazione del Bacchiglione. Era stata destinata con buon senso a questo: ad essere un'area verde, altro che edificabilità».

IL PARTITO

Soddisfazione anche nelle parole del segretario cittadino del Pd, Davide Tramarin: «Questo è uno dei principali successi della nostra amministrazione. L'ampliamento del parco Iris riassume alcuni dei principi politici fondamentali che animano il nostro pieno sostegno all'operato dell'attuale giunta e di tutta la maggioranza. Benessere dei cittadini, sostenibilità, miglioramento dell'ambiente e costruzione di una progettualità capace di guardare al futuro della città con sensibilità. La prospettiva di avere il parco più grande - aggiunge - rappresenta un'opportunità straordinaria per Padova, soprattutto se si considera che si prevede il passaggio della nuova linea del tram al suo interno. Nello specifico si può ritenere che il parco possa diventare, ancora di più, un luogo di riferimento per i padovani».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA