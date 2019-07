LE REAZIONI PADOVA I risultati dell'indagine del ministero delle Infrastrutture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA I risultati dell'indagine del ministero delle Infrastrutture sul deragliamento del tram scatenano la polemica politica. Il primo ad andare all'attacco è il consigliere leghista Alain Luciani: «Mi pare che le indicazioni del ministero non facciano altro che darci ragione. Il tram è un mezzo obsoleto per il quale non esistono più i mezzi di ricambio e, per questo, è necessario far ricorso a una ricambistica non adeguata. Ora, però, deve saltare fuori di chi è la responsabilità ha rincarato la dose l'ex assessore della...