LE REAZIONIPADOVA Grande turbamento ha suscitato nei genitori e nei catechisti l'immagine a luci rosse inviata via whatsapp a fine settembre dal telefonino di don Graziano Rizzo. Il parroco don Florindo Bodin si era raccomandato che la notizia non venisse divulgata, ma i destinatari del messaggio hanno deciso invece di segnalare immediatamente l'accaduto. «Come genitori - ha affermato ieri pomeriggio una mamma - non ci accontentiamo del fatto che il sacerdote sia stato allontanato, ma auspicano che la Diocesi al più presto faccia chiarezza....