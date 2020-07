LE REAZIONI

PADOVA «Esprimiamo gratitudine alle forze dell'ordine per il meticoloso intervento esercitato negli ultimi mesi nell'area Funghi, che viene monitorata con presidi e controlli a tappeto da numerose pattuglie». Il plauso a polizia, carabinieri, finanza e vigili urbani arriva dai cittadini del comitato Ansa Borgomagno, residenti in uno dei rioni dove si concentrano le maggiori problematiche sul fronte della sicurezza.

«E' difficile debellare a breve una situazione di degrado in essere da anni osserva il comitato -. I pusher sono arroganti e sicuri del fatto che non portano con sé la droga, ma la nascondono sotto le auto parcheggiate, nei giardini di abitazioni, nelle aree verdi, lungo la ferrovia e sotto il cavalcavia, dal momento che la zona dell'Ansa Borgomagno e via Da Bassano, dove stazionano gli spacciatori, si presta a innumerevoli nascondigli».

«Perciò prosegue - ci vorrebbe un presidio diurno costante della polizia locale, magari con agenti motociclisti, che potrebbero essere più agili e veloci nell'inseguimento dei venditori di droga, anche dopo la cessione al consumatore».

Anche da Mortise, Torre e rione San Pio X continuano ad arrivare segnalazioni su situazioni di spaccio. «Ultimamente si notano più controlli di forze dell'ordine, e si vede un maggior passaggio di macchine coi colori d'istituto riferisce Michele Russi, che è stato per anni consigliere della terza circoscrizione -. Grazie a questi controlli intensificati i cittadini si sentono meno a disagio, tuttavia persistono alcuni luoghi critici dove continuano a svolgersi compravendite di stupefacenti».

Ecco quali sono: «Per quanto riguarda Mortise racconta Russi - lo spaccio si concentra prevalentemente nei pressi di un bar ristorante in via Madonna della Salute, e nel punto in cui via Bajardi fa angolo con la Cassa di Risparmio. A Torre, invece, movimenti sospetti, specialmente di notte, avvengono attorno ai condomini popolari in via Luxardo e nella zona del cimitero, mentre nel rione S. Pio X le lamentele dei residenti, per la presenza di pusher, giungono in gran parte dalle vie Maroncelli e Pellico».

Dall'altro lato della città, alla Guizza, le condizioni di sicurezza risultano invece in via di miglioramento. Lo dichiara l'associazione dei commercianti del quartiere, Bogui, per bocca del presidente Daniele Bettella. «A seguito del lockdown è atato chiuso un locale dove si concentravano sbandati e spacciatori, i quali, dopo la riapertura del bar, non sono più tornati, e non si vedono più in circolazione nemmeno nel rione, che risulta molto più tranquillo».

Per descrivere lo stato della sicurezza a Camin interviene l'associazione commercianti Come in. «Problemi rilevanti da questo punto di vista non ce ne sono stati ultimamente sostiene il presidente dell'associazione, Filippo Fornasiero -. Certamente il passaggio assiduo di forze di polizia costituisce un deterrente all'arrivo di malintenzionati, per cui ci si augura che le forze dell'ordine continuino la loro attività di sorveglianza costante». Sulla questione interviene infine il presidente di Consulta 4 A, Celestino Giacon. «Fortunatamente il nostro territorio, compreso tra i rioni S. Croce, Città Giardino, Madonna Pellegrina, S. Osvaldo e S. Paolo, non detiene problematiche rilevanti di degrado commenta - e ringraziamo il nuovo questore, Isabella Fusiello, per la disponibilità e tempestività dimostrata verso le consulte di quartiere padovane, nel fissare incontri individuali coi rappresentanti di ciascuna di queste».

Isabella Scalabrin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA