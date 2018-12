CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA È stato il prefetto Renato Franceschelli, intervenuto ieri al Circolo unificato dell'Esercito a palazzo Zacco in Prato della Vall,e a fornire gli spunti più crudi sulla situazione che riguarda le modalità degli incidenti. Partendo da un dato, la sospensione delle patenti. «Ne ho visti molti, dal più umile all'altolocato pietire nei corridoi della prefettura per avere una diminuzione del periodo di pena» ha commentato dopo aver sentito i numeri del presidente Baldan. LE SOSPENSIONI«Nel 2017 in Veneto ci sono state poco...