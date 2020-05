LE REAZIONI

PADOVA Da oggi si cambia. Aumenteranno le corse e le frequenze dei passaggi dei bus alle fermate. Arturo Lorenzoni, vicesindaco con delega alla Mobilità, ha messo a punto un nuovo assetto del trasporto pubblico per affrontare la fase 2. Già nella tarda mattinata di ieri, infatti, assieme ad Andrea Ragona, presidente di BusItalia, ha deciso che, alla luce delle necessità che si sono presentate, saranno potenziate le linee 3, 10, 11, 12, 13 e 14, oltre a quella introdotta in sostituzione del tram, che copre la tratta da Pontevigodarzere alla Guizza, e al 42, su richiesta dei lavoratori ospedalieri. In pratica una trentina di corse in più nell'arco della giornata. Da domani, mercoledì, poi, sono previsti ulteriori rinforzi.

IL COMUNE

«Sapevamo ha spiegato il numero due di Palazzo Moroni che ci sarebbe stato un incremento degli utenti con la ripresa delle attività economiche, ma prima di stabilire quanti ulteriori mezzi introdurre abbiamo voluto che si palesasse la domanda, peraltro come indicato nell'ordinanza del governo veneto. Stiamo monitorando la situazione e adeguando l'offerta alla domanda in tempo reale, rispondendo a tutte le necessità. Mi scuso con i passeggeri se nella prima giornata della fase 2 ci sono stati dei disagi, ma abbiamo iniziato a lavorare subito perché ciò non accada più e da oggi il servizio sarà potenziato. Già ieri, comunque, siamo intervenuti tempestivamente sulle linee 3, 11, 13 e 14, con corse di rinforzo per soddisfare l'incremento di domanda. Da stamane pure la 10 e la 12 saranno più frequenti, soprattutto negli orari di punta. E di volta in volta che si presenteranno le necessità interverremo per potenziare il servizio. Per quanto riguarda il tram, aspettiamo il 17 maggio: a quel punto valuteremo se è il momento di rimetterlo in funzione, ferme restando tutte le procedure per la sicurezza. Nel frattempo abbiamo già attivato i protocolli anti contagio sugli autobus. Per noi, comunque, è difficile programmare perché in questa fase delicata non sappiamo ancora di quanti finanziamenti disporremo da destinare al trasporto pubblico».

L'AZIENDA

«Nella prima giornata di ripresa ha aggiunto Ragona abbiamo messo in atto le indicazioni date dalla Regione, evitando di far circolare mezzi in più non sapendo quanti effettivamente ne sarebbero serviti. Il momento anche per i trasporti pubblici è drammatico, perché i mancati incassi dei biglietti stanno a significare milioni di euro persi. Per questo bisogna stare attenti a non far girare bus vuoti. Ieri, pertanto, nel momento in cui abbiamo appurato che la domanda è stata superiore alle aspettative, sono state fatte partire le corriere bis. E da oggi aggiungiamo stabilmente trenta corse, pari a 14 turni degli autisti. Per quanto ci riguarda, poi, andiamo avanti con tutti gli accorgimenti anti-contagio, come la sanificazione tre volte al giorno dei veicoli e i controlli sui passeggeri che, ricordo, devono avere guanti e mascherine. A bordo, poi devono essere rispettate le distanze e la capienza è ridotta: negli autobus che normalmente possono viaggiare 100 passeggeri ora ne possono salire al massimo 30, e quelli omologati per 150 scendono a 45».

LA CONVOCAZIONE

Intanto Elisa Venturini, consigliere provinciale con delega ai Trasporti, ha fatto sapere che il presidente Fabio Bui ha convocato l'ente di governo, composto appunto da Provincia e Comune, per riformulare i nuovi orari delle corriere extraurbane sulla base dell'ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia per la fase 2. Nei prossimi giorni, quindi, sarà fissata la data dell'incontro.

Ni.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA