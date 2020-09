LE REAZIONI

PADOVA Come un fiume in piena la polemica sul Pride Village ha investito la città. Tutto inizia i video dell'ultimo sabato sera nei quali si nota la mancanza di distanziamento e delle mascherine. Ed è la seconda volta che viene registrata una situazione simile al Village.

ASSOCIAZIONI

«A questo punto ci chiediamo quali siano le regole per non essere multati dice Filippo Segato, segretario dell'Appe È forse cambiata la normativa e non ce ne siamo accorti? Non ci risulta. La cosa quindi è doppiamente grave perché si tratta della reiterazione di fatti già avvenuti e ampiamente documentati solo poche settimane fa, e perché c'è un monitoraggio continuo su quanto avviene nell'ambito dei pubblici esercizi. Il messaggio sembra chiaro: ci sono delle zone franche dove sembra che tutto sia concesso. Non ci interessa sapere se ci siano motivi politici o di altro genere, desideriamo solo che le stesse regole si applichino a tutti indistintamente».

POLITICA

A raccogliere le parole dell'Appe è l'assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato, che riprende l'accusa di creazione di zone franche: «È palese che esistano zone franche in cui tutto è permesso. Le regole devono valere per tutti, altrimenti, citando Orwell, siamo uguali ma qualcuno è più uguale degli altri. Abbiamo migliaia di imprenditori che non riescono nemmeno ad aprire e commercianti che perdono clienti ogni giorno continua Marcato E la cosa ancor più grave è che, di fatto, chi segue le regole come i nostri esercenti venga chiaramente penalizzato».

L'ACC

Proprio per capire a fondo la situazione, l'Associazione commercianti del centro ha chiesto un incontro al prefetto Renato Franceschelli. «Proprio stamattina ho inviato la mail con la richiesta conferma Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Acc Vogliamo che ci spieghi cosa sta accadendo. Ci sono lavoratori in cassa integrazione, altri in fase di licenziamento, locali che non possono aprire e al Pride chi controlla? Siamo i primi che vogliono lavorare in sicurezza e siamo i primi a invitare le forze dell'ordine a continuare con il loro lavoro di presidio del territorio ma la legge deve essere uguale per tutti».

I GESTORI

Uno degli ultimi esempi di chiusura per inosservanza delle norme anti-Covid è il The Lake di viale della Regione Veneto. A maggio, la spiaggia di Padova aveva ricevuto una visita dai carabinieri durante la quale non si erano riscontrate problematiche, anzi i gestori avevano pubblicato la foto sui social ringraziando le forze dell'ordine, ma l'ultima volta che c'è stato un controllo - sabato sera - non è andata così bene: riscontrate irregolarità.

Problemi diversi dal Covid affliggono, invece, lo Strasse di via Gritti che ha finito i punti della patente. «Non si usano due pesi e due misure, si usano più pesi e più misure dice amareggiato Ennio Sacco, titolare del locale In un anno funesto come questo siamo penalizzati da situazioni pregresse, da noi vige il massimo rispetto per le norme anti-Covid. Eppure ho la percezione che la polizia locale abbia un atteggiamento intimidatorio, non di alleanza per combattere il virus. La differenza di trattamento è sotto gli occhi di tutti».

Da parte loro, gli organizzatori del Pride Village di via Tommaseo non esitano a rispondere al fuoco: «Sono accuse pretestuose sostengono Al Village vengono effettuati controlli tutte le sere come in ogni altro luogo pubblico. La salute di chi lavora e di chi fruisce dei nostri spazi è al primo posto e se restiamo aperti è proprio perché soddisfiamo tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. La sicurezza è garantita, siamo all'aperto, misuriamo la temperatura, ci sono dispenser di gel igienizzante ovunque e abbiamo degli addetti che vigilano sull'uso della mascherina. Ogni altra polemica è strumentale».

Silvia Moranduzzo

