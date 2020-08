LE REAZIONI

PADOVA «Ci eravamo scambiate ieri dei messaggi, dandoci appuntamento a quando sarebbe rientrata dalle vacanze. Ora sono sconvolta. Non posso pensare che Antonella non ci sia più». Roberta Picardi conosceva la vittima del tragico incidente da molti anni: i loro figli avevano frequentato le elementari insieme e le due mamme da allora non avevano smesso di frequentarsi: «Era anche la mia commercialista, oltre che una cara amica. Una persona splendida, una bravissima madre e un'eccellente professionista, impegnata su molti fronti, compreso quello dell'insegnamento. E i risultati erano sempre ottimi a casa, in ufficio e in classe».

«Nell'ultimo anno - dice ancora Roberta - era stata docente di Diritto in carcere ed era felicissima dell'esperienza fatta al Due Palazzi. I ragazzi che avevano seguito le sue lezioni la adoravano e lei era felicissima di stare in mezzo ai giovani. Era sempre allegra, gioviale e affrontava ogni situazione positivamente. Quella delle immersioni era una passione di famiglia, che condivideva con il marito e con i figli. Le piaceva moltissimo e ogni volta ne parlava con entusiasmo».

Antonella era nata e cresciuta a Civè, frazione di Correzzola, dove vive tuttora la mamma. La famiglia Picello si è occupata per molti anni di un negozio di arredamento a Villa del Bosco. In paese la notizia della tragedia si è diffusa nel pomeriggio: «Ricordo Antonella come una ragazza vivace e attiva. Aveva fatto parte delle delegazioni che negli anni si sono recate in Francia per il gemellaggio con la cittadina di Petite-Foret», racconta un signore fermo vicino alla Farmacia Zocca, che rappresenta uno dei punti di aggregazione della comunità. «Era una donna brillante nella professione e nello sport, che aveva una grande passione per il nuoto subacqueo ed era molto sicura in questa disciplina», racconta un altro conoscente.

La grande passione per l'immersione aveva portato Antonella Picello a frequentare la piscina Y-40 di Montegrotto per le sedute di allenamento. Era in possesso del brevetto di sub e il personale dell'impianto l'aveva notata immergersi in diverse occasioni.

Grande era anche l'amore per la professione di commercialista da parte della cinquantaquattrenne che di recente aveva volontariamente preso parte al team di insegnanti attivato dal Progetto Giovani del Comune per organizzare seminari formativi destinati ai ragazzi desiderosi di intraprendere la sua stessa professione.

