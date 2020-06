LE REAZIONI

PADOVA «Chi lo sa cos'è scattato nella testa di quell'anziano? L'avevamo detto che prima il lockdown e poi il caldo avrebbero messo in crisi le persone più fragili. Temo ci troviamo davanti a questa situazione, pronosticata in tempi non sospetti».

È questa la spiegazione che dà il sindaco di Abano, Federico Barbierato, alla tragedia avvenuta ieri mattina a Giarre. Ma nella vita di Ottorino Pellegrin, le tragedie non sono mancate: trent'anni fa gli era morta una figlia in un'incidente stradale avvenuto in un incrocio poco distante con via Romana Aponense. La tragedia aveva drammaticamente distrutto il suo primo matrimonio con la madre della giovane, da cui aveva avuto anche un'altra figlia, con cui i rapporti, però, nel tempo si erano diradati. Di recente Ottorino Pellegrin aveva ritrovato la serenità assieme a Diana Marchiol, originaria della provincia di Udine, quindici anni più giovane di lui, sposata nel febbraio 2011, dopo una lunga frequentazione.

I due secondo i vicini di casa facevano una vita molto riservata e modesta. «Li conosco da tutta la vita - racconta il figlio di un'amica di famiglia che vive lungo la stessa strada - è da quando sono bambino che li vedo in quella casetta. Sono persone tranquille, gentili, molto riservate. Mia madre li conosce molto bene ed è rimasta sconvolta. Una trentina di anni fa al signor Ottorino è morta una figlia, poi ha divorziato dalla prima moglie e si era ricostruito un'esistenza con questa seconda compagna. Chi mai avrebbe potuto immaginare una cosa del genere? Non ho sentito nulla stamane, eppure ero qui. Nessuno sparo. Solo l'ambulanza che arrivava per soccorrere Diana».

Il vicino assicura che non c'era un gran via vai di gente dall'abitazione della coppia: «Vivevano solo loro due, ogni tanto chiedevano qualche aiuto per alcuni lavori che ormai Ottorino non era più in grado di fare per via dell'età. Ma bene o male erano indipendenti, usavano la loro auto. Sono molto colpito da quanto avvenuto. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere».

Diana Marchiol, 70 anni, era casalinga, mentre Ottorino Pellegrin era stato autista di bus e corriere per una ditta privata fino a una trentina d'anni fa, quando era andato finalmente in pensione, dedicandosi alla piccola casetta anni Trenta in cui abitava con la moglie. Avendo più tempo a disposizione era riuscito a sistemarla un po' e a prendersi cura del giardino, che gli dava parecchia soddisfazione. Quindici anni fa la coppia era dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso per l'intossicazione da monossido di carbonio.

La pistola con cui ha tentato d uccidere la moglie e con cui poi si è tolto la vita era regolarmente detenuta, con un porto d'arma per caccia su cui, in ogni caso, i carabinieri stanno eseguendo accertamenti.

«Sinceramente non li conoscevo - spiega il sindaco Barbierato - sul caso stanno lavorando con la loro grande esperienza e competenza i nostri carabinieri, ma mi viene da pensare che il grande caldo di questi giorni e il post lockdown possano aver avuto un ruolo in questa tragedia. Qualche tempo fa avevamo detto che temevamo che gli effetti della chiusura per l'emergenza da Coronavirus si sarebbero fatti sentire. Ci dispiace, molto».

