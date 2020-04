LE REAZIONI

PADOVA Certo, possono riaprire. E per questo sono un po' sollevati. Ma con quali modalità, e soprattutto con che tipo di interesse da parte dei clienti, è tutto da vedere. E l'incertezza induce coloro che dopodomani avrebbero la possibilità di alzare le serrande a nutrire dubbi se sia davvero il caso di riprendere dopo la pausa forzata.

«Abbiamo due negozi di calzature per bambini - spiega Teresa Padoanello, titolare di Bamby Shop - ma penso che martedì ricominceremo le vendite solo in quello di via Altinate. Vediamo se la gente viene e poi valuteremo se il giorno dopo sia il caso di ripartire anche con il punto vendita in via Verdi. Per noi marzo, aprile e maggio sono i mesi in cui vendiamo di più, e quindi ora soffriamo moltissimo per i mancati introiti, però non siamo in grado di dire se i nostri clienti decideranno di uscire di casa. E poi come dobbiamo comportarci? Per esempio, le botteghe vanno sanificate ogni sera? I clienti devono entrare uno alla volta? E con guanti e mascherine? Per noi, tra l'altro, non è semplice rispettare le regole anti contagio: per far provare le calzature ai bimbi dobbiamo stare vicini a loro».

Perplessità, e anche un po' di ironia, aggiunge poi Cristiano Amedei, titolare della libreria Minerva di via del Santo: «Noi non avremmo mai voluto chiudere, altro che aspettare di poter riaprire martedì. Ma mi domando: quali condizioni di sicurezza saremo in grado di garantire? In libreria non si va come dal fruttivendolo: la gente per scegliere un volume lo sfoglia, ci respira sopra, e magari poi lo ripone. Chi invece vuole un libro specifico ha modo di ordinarlo e farselo consegnare a domicilio. Il problema è che siamo in difficoltà. Molti piccoli librai hanno chiesto riduzione d'affitto e messo in cassa integrazione il personale che però adesso verrà richiamato a lavorare quasi solo per vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza per la gente che, non potendo fare altro, verrà a passeggiare in libreria. Forse più che a una riapertura estemporanea per categorie merceologiche bisognerebbe elaborare un piano complessivo per riavviare tutte le attività: le istituzioni devono fornire indicazioni chiare su come poter tornare a lavorare in sicurezza, altrimenti la gente avrà comunque timore a frequentare i negozi e si rischierà di vanificare i risultati del sacrificio del lockdown sia in termini economici, che sanitari».

«La richiesta di riaprire i nostri negozi aggiunge Riccardo Capitanio, titolare di Idexe, catena specializzata nell'abbigliamento per bimbi, nonché presidente di Federmoda Ascom è arrivata da molti soci perché cambia la stagione, i bambini crescono e i genitori hanno bisogno di rinnovare loro il guardaroba. Ci hanno telefonato in tanti chiedendo informazioni su quando avremmo ripreso, segno che si tratta d un'esigenza reale, non relazionale. Non ci aspettiamo un fatturato in grado di coprire le spese, anche perché gli ingressi saranno contingentati, però almeno riusciremo a dare una risposta a mamme e papa che devono vestire i figli cresciuti durante la quarantena».

Infine Roberto Berti, titolare della cartoleria omonima Trestin e vice presidente dei cartolai-librai dell'Ascom: «Proviamo ad aprire, anche se per me non ha senso visto che tutte le altre attività rimangono chiuse, compresi scuole e uffici. Tra l'altro riprendendo siamo costretti a seguire una serie di prescrizioni onerose, come l'acquisto di guanti e mascherine, che si aggiungono alle spese di sanificazione delle botteghe. Con il rischio, poi di contrarre comunque la malattia, magari per incassare pochi euro nell'arco della giornata».

