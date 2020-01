LE REAZIONI

PADOVA Certezza della pena, una revisione del Codice penale e tolleranza zero. Sono le premesse che accomunano alcuni dei principali attori della scena economica padovana, unanimi nel condannare la rapina patita dal gestore della tabaccheria Al Duomo e nel chiedere misure drastiche.

Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio, Nicola Rossi di Confesercenti e Massimiliano Pellizzari di Associazione commercianti del centro si stringono ad Alessandro Cabrelle manifestando piena solidarietà. Ciò che tutti i rappresentanti delle associazioni del commercio sottolineano è la gravità della mancanza nel sistema legislativo della certezza della pena per chi delinque.

«Se l'intervento delle forze dell'ordine si rivela puntuale e spesso efficace consentendo di acciuffare i criminali, il vero problema sorge nella fase successiva, in cui questi individui dovrebbero ricevere punizioni esemplari - spiega Rossi - Invece nella maggior parte dei casi in poco tempo sono di nuovo liberi».

«Delinquenti del calibro dell'assalitore sono forti di questa consapevolezza. Vivono sicuri del fatto che, anche se presi, patiranno pochissime conseguenze. Siamo davanti a un episodio inquietante e assurdo. Non può accadere che un lavoratore debba vivere nell'angoscia - prosegue - Servono leggi serie perché la sicurezza è uno dei criteri fondamentali per mantenere un'alta qualità della vita nella società. Alla prevenzione bisogna dunque unire la repressione, chi reitera un reato deve vedersi inasprire la pena. È inutile preoccuparsi delle pagliuzze quando la trave resta nell'occhio».

La stessa linea è abbracciata da Bertin: «Quel che preoccupa di questo episodio è l'orario, perché neanche in pieno giorno e tra la gente si è sicuri. Senza contare la sfrontatezza di queste azioni con cui, ormai, siamo costretti a fare i conti quotidianamente. L'attenzione delle forze dell'ordine è massima e ciò ci tranquillizza ma a preoccupare è l'assenza di una certezza della pena, unico deterrente per quella criminalità definita micro per le statistiche, ma che non è mai tale per chi la subisce».

E la medesima posizione è ampiamente abbracciata anche da Pellizzari di Acc, che per primo ieri ha soccorso l'amico Cabrelle. «Siamo molto preoccupati per i continui episodi criminosi che avvengono in città: furti, scippi, rapine, atti vandalici, spaccate a ripetizione. Si sta diffondendo un pericoloso senso di impunità che i criminali purtroppo conoscono benissimo e li fa sentire autorizzati a delinquere. Dobbiamo inasprire il Codice penale, rendere le pene certe e per chi non le rispetta le leggi, tolleranza zero».

«Il bandito di ieri mattina era addirittura armato, si è slanciato contro i poliziotti, ha minacciato Alessandro: era evidentemente uno senza paura perché consapevole che l'avrebbe spuntata. Speriamo non sarà così» conclude Pellizzari. La rapina va ad acuire la percezione di insicurezza che stanno causando le spaccate in città delle ultime settimane: «Dobbiamo riflettere sui rischi che quotidianamente vivono i commercianti - ribadisce Pellizzari - Acc dal 2001 ha intrapreso molti percorsi di sensibilizzazione, a partire dal Pacchetto sicurezza per sollecitare parlamentari e amministratori a garantire la certezza della pena. Nel 2010 con la questura abbiamo fornito ai commercianti consigli per prevenire i rischi e lo scorso anno con l'Arma abbiamo redatto un documento per favorire la collaborazione tra imprenditoria e forze dell'ordine. Dobbiamo evitare che la paura diventi desiderio di mollare tutto, desertificando i centri urbani e impoverendo il tessuto economico del territorio».

S.d.s

