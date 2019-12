LE REAZIONI PADOVA C'è chi, come i commercianti, auspica un maggiore dialogo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA C'è chi, come i commercianti, auspica un maggiore dialogo e un'eventuale retromarcia, e c'è chi si augura, come il Comitato Mura, che le posizioni prese vengano confermate. Il cambio al vertice della Sovrintendenza, con l'avvicendamento fra Vincenzo Tinè, trasferito dopo appena tre mesi, e il padovano Fabrizio Magani, in arrivo da Verona, agita il dibattito sulle due grandi questioni aperte: la gestione dei plateatici nelle piazze del centro, con regole inasprite proprio ieri, e la realizzazione della nuova Pediatria.LA...