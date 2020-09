LE REAZIONI

PADOVA Alle due del pomeriggio nelle chat politiche padovane non si parla d'altro. Dal centrosinistra alla Lega, dal suo staff elettorale ai dipendenti comunali. «Avete sentito cos'è successo ad Arturo?». In pochi secondi la notizia compare sui telefonini di mezza città. I minuti che seguono sono un vortice di timori, messaggi e chiamate. «Si è ripreso, è vigile, risponde al telefono» rassicurano dopo mezz'ora i suoi più stretti collaboratori. Per il sindaco, però, è impossibile attendere altre notizie stando a casa incollato al cellulare. Sergio Giordani e l'assessora al Personale Francesca Benciolini si precipitano in via Giustiniani.

«Nel rispetto di tutti i protocolli sanitari e mantenendosi all'esterno della struttura sanitaria - si legge in una nota del Comune - il sindaco e l'assessora si sono recati presso l'Azienda ospedaliera di Padova per far sentire la vicinanza di tutta la giunta ad Arturo Lorenzoni e ai suoi familiari». Seguono le dichiarazioni del sindaco: «Siamo qui per testimoniare affetto e vicinanza ad Arturo e alla famiglia. Ero ovviamente preoccupato e sono particolarmente rincuorato di averlo sentito personalmente al telefono assieme all'assessora. L'ho trovato bene e sono quindi fiducioso. Adesso aspettiamo ovviamente ciò che diranno i medici e facciamo ad Arturo i nostri migliori auguri». Sergio Giordani sa cosa significa doversi fermare per un ricovero in piena campagna elettorale. A lui capitò nel 2017, dopo un ictus, riuscendo a riprendersi per poi vincere le elezioni.

VICINANZA

Auguri di pronta guarigione dal comitato No Rotaie di Voltabarozzo e dal candidato pentastellato Simone Borile. La civica Il Veneto che Vogliamo, ovviamente, fa di più. Lancia attraverso la candidata Elena Ostanel la campagna social con l'hashtag #arturocisiamonoi e condivide video di sostegno: «Esprimiamo la nostra solidarietà per il momento non facile che sta vivendo e lo ringraziamo ancora una volta per la generosità che ha dimostrato partecipando oggi online a una iniziativa elettorale, nonostante sia in terapia per contrastare il Covid. Ha voluto proseguire il suo impegno in questi giorni dopo avere percorso migliaia di chilometri e incontrato migliaia di persone in questi mesi: noi gli assicuriamo che la campagna elettorale prosegue, che la battaglia per un altro Veneto continua e siamo certi di rivederlo presto in mezzo a noi». Oggi alle 13 i suoi sostenitori si troveranno all'ingresso dell'ospedale per dargli sostegno «senza ostacolare e nel massimo rispetto dei protocolli».

G.Pip.

