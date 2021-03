LE REAZIONI

CAMPOSAMPIERO «I ragazzi hanno grosse difficoltà nel seguire le lezioni in didattica a distanza. Stare sempre a casa per un ragazzo di 17-18 anni non è normale tanto che qualcuno, fragile, non ce la fa. Proprio oggi abbiamo sentito che uno studente di quarta si è ritirato da scuola perché stressato dalla situazione di isolamento. La Dad è un compromesso, fare scuola in presenza è tutta un'altra cosa». Il professore appena uscito dalla scuola secondaria superiore Newton-Pertini di Camposampiero ieri verso le 13 con un faldone di libri in mano non ha dubbi: la didattica a distanza sta creando disagi tra i giovanissimi. Il prof, che preferisce restare anonimo per riservatezza, non l'unico a storcere il naso tra i docenti dell'istituto che accoglie oltre duemila studenti. Anche se più moderata e fatalista, un'altra professoressa ammette che il periodo è difficile per tutti. «Per questi ragazzi gli anni del liceo, la stagione più bella della loro gioventù, verranno ricordati come gli anni del Covid e della Dad».

LE OPINIONI

Per nulla convinta della modalità a distanza di fare lezione è Antonella Bertolo di Arsego, mamma di Gabriele della classe terza indirizzo informatico. «Non sono per niente contenta della decisione di ritornare a fare solo le lezioni a casa - sbotta sul parcheggio davanti la scuola in attesa dell'uscita del figlio - I nostri ragazzi dovrebbero andare in classe e socializzare con i compagni, non stare ore e ore davanti al computer per fare non si sa bene cosa. Sono molto infastidita da questo provvedimento perché con un po' di buon senso non si sarebbe arrivati a tanto: invece continuano ad esserci assembramenti e molte persone, incredibile ma vero, continuano a muoversi senza mascherina». Giorgio Stevanato di Santa Maria di Sala, seduto in macchina, attende il figlio Michael. «Mio figlio è autistico e comunque frequenterà in presenza le lezioni - sostiene il genitore - Io devo solo ringraziare la preside e l'istituto perché ci sono sempre state persone che hanno fatto sentire a loro agio Michael e questo è importante. Certo che anche a mio figlio piacerebbe stare in classe assieme ai compagni di scuola ma evidentemente la pandemia non è ancora sotto controllo e la decisione di svolgere la Dad al 100% è inevitabile per il diffondersi del virus». Felice invece delal nuova soluzione della didattica a distanza è la mamma di Stella, 16 anni, che segue l'indirizzo moda. «Sicuramente l'attività di laboratorio sarebbe meglio farla in presenza - ammette Daniela Tognolo - ma a casa i ragazzi, se vogliono, possono ugualmente studiare. Il programma vedo corre velocemente e a fronte di dati di diffusione del Covid sempre più in salita, io trovo sensata la decisione di ritornare a seguire le lezioni da casa».

IL DISSENSO

Tra i giovani studenti ieri mattina all'uscita programmata delle 13 il coro di dissenso è unanime. «Io sono contrario alla Dad al 100% perché da casa ci sono più distrazioni e sto meno attento - confessa Aris della seconda dell'indirizzo turistico, di origine romena e residente a Camposampiero - Il fatto di non venire a scuola e stare in classe con i compagni non è un bene per noi, anche per i rapporti interpersonali che vengono a mancare». Matteo Tonello della quarta Itis di Massanzago è sulla stessa lunghezza d'onda. «In Dad mi distraggo e non capisco nulla delle lezioni - dice con schiettezza - Fare scuola significa soprattutto fare relazione con gli amici e i compagni». Anche Denise di Villanova e gli amici Achim e Diopp di Loreggia e Resana non si dicono convinti della Dad perché «in classe si è più attenti ai prof». L'unica voce favorevole è quella di Marco di Trebaseleghe: «É inevitabile rimanere a casa - sbotta - Alla ricreazione siamo tutti senza mascherina. A scuola siamo in duemila: in classe viene osservato il metro di distanza ma fuori no. Nel pullmann eravamo uno addosso all'altro e solo ora c'è più distanziamento. Dovevamo fare la Dad al 50% già a settembre. Adesso è troppo tardi per evitare le lezioni solo da casa».

Luca Marin

