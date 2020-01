LE REAZIONI

ALBIGNASEGO Nella piccola comunità parrocchiale di San Lorenzo in Roncon da ormai un mese non si parla d'altro. Già da qualche settimana la vera e propria faida di paese legata alla bufera sollevata dall'allontanamento di don Marino Ruggero scuote il rione, ma quali effetti ha sul secondo comune della provincia euganea una vicenda che ha suscitato un clamore mediatico come pochi altri in precedenza? Se in parrocchia dicerie, accuse pesantissime e voci popolari si rincorrono senza sosta, il polverone non ha lasciato indifferente il resto dei cittadini. L'amministrazione comunale mantiene la linea del riserbo, ma a poco serve per placare il vociare.

«Non conosco personalmente don Marino, ma mia madre ha sempre seguito le messe a San Lorenzo e uno dei miei fratelli lo ha frequentato per una serie di lezioni di religione - racconta Michela, che vive nella zona di San Tommaso - É oggettiva per tutti la rivitalizzazione che ha avuto quella parrocchia da quando è cambiato il parroco. Le preferenze che venivano fatte in precedenza a mio parere sono vere, quindi sposo anche io l'idea che il parroco abbia pestato i piedi alle persone sbagliate. É un sacerdote atipico senza dubbio, ma ha portato positività. Le accuse? Cavolate da paese bigotto».

Da Lion a Mandriola, dai Ferri a San Giacomo, non c'è bar in cui il toto-gossip sulla vicenda non tenga banco a ogni ora del giorno. Qualche preoccupazione peraltro non manca, come sottolinea Alessandra Tonin: «Io non frequento la chiesa quindi non ho nulla da nascondere e francamente se davvero questo parroco avesse intrallazzi con donne penso dovrebbe essere affar suo e della Curia. Buon per lui avere chi lo difende, ma che figura facciamo tutti? Quella di un paese di pettegoli in cui un fatto privato, anche se è un errore, viene strumentalizzato da persone che si stanno antipatiche a vicenda. Tanto la faccia alla fine non ce la mette nessuno e nessuno sarà mai contento».

Tra una chiacchiera e l'altra, basta nominare la vicenda per assistere al circolo delle più variegate tesi complottiste e non: «Io non ho detto niente, ma in paese si vociferava che qualcuno della parrocchia e anche dei religiosi avessero scattato delle fotografie al parroco mentre era con la presunta amante - confida una donna molto divertita ma poco convinta della boutade - Ormai è un telefono senza fili, ognuno dice la sua per alimentare il gossip. Per una volta si parla di Albignasego in lungo e in largo! Certo non che sia una gran pubblicità per il paese».

La difesa del don sembra però non conoscere battute d'arresto. Sui social nascono gruppi in suo favore, tanti puntano il dito contro l'ambiente parrocchiale della precedente gestione e gridano alla spallata. «Noi abbiamo sempre frequentato San Tommaso perché San Lorenzo era meno vivace. Poi ho iscritto mia figlia all'asilo parrocchiale di via XVI Marzo e sono rimasta delusa dalla gestione, con don Marino è arrivata un'aria diversa. Per qualcuno forse irrespirabile» si sfoga Paola.

Il primo cittadino Filippo Giacinti non vuole intervenire in merito alla spinosa vicenda, come ha scelto di fare fin dall'inizio sposando la linea della cautela, la stessa adottata anche dal resto dell'amministrazione comunale. A dire la sua è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Marco Gionfridd:o «Quel che spiace sono le fratture non solo in merito alla vicenda ma anche sull'istituzione della Chiesa. Don Marino deve evidentemente dire la verità sulla vicenda della pedofilia, troppo comodo estrarla dal cilindro al momento del bisogno spiega se sapeva doveva parlare subito o il rischio è che il suo interesse non siano i bambini ma la sua immagine. La fiaccolata? Si dovrebbe aspettare che sulla vicenda sia fatta luce. Evidentemente chi è legato alla parrocchia è emotivamente coinvolto e poco obiettivo».

Serena De Salvador

