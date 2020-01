LE REAZIONI

ALBIGNASEGO Il paese non si arrende: rivuole don Marino Ruggero al suo posto, alla guida della parrocchia di San Lorenzo. Arriverà fino al Vaticano l'appello della comunità che si stringe attorno al cinquantaquattrenne prete padovano che ieri mattina ha lasciato la canonica. A salutarne la partenza due striscioni, uno sulla facciata dell'ormai ex abitazione del sacerdote e l'altro sulla recinzione del campo da calcio. Don Marino ti aspettiamo recitano, uno con un cuore, l'altro con l'aggiunta Duri duri. A realizzarli sono stati alcuni parrocchiani e membri del consiglio pastorale, ma prima di tutto amici e sostenitori del parroco: «Dobbiamo dare un segnale forte e farlo tornare al più presto - spiega il vicepresidente Sergio Battisti - Vogliamo riposte, chiarezza e che una persona che qui ha fatto solo del bene smetta di essere screditata. L'interesse personale di pochi sta destabilizzando e danneggiando un'intera comunità».

La tesi delle malelingue continua a essere la più accreditata in paese. Malelingue che si sarebbero aggrappate ad alcune prese di posizione poco ortodosse di don Marino, dal sostegno alla legittima difesa a quelle sui Rom. San Lorenzo sarebbe dunque diventato il palcoscenico per una faida popolare, i cui motivi (e presunti interessi) restano nell'ombra. «Sono arrivati a rivolgergli accuse gravissime. Gli hanno addebitato frequentazioni con donne, chiamando in causa persone del paese - spiega una parrocchiana - colpendo non solo lui ma anche terze parti. Fosse toccato a me, avrei fatto il diavolo a quattro».

A restare sospese non sono solo le sorti del sacerdote, ma dell'intera parrocchia: «L'allontanamento sarebbe momentaneo - aggiunge Battisti - Ferma restando la speranza che torni presto, siamo scioccati perché nessuno ci ha spiegato chi si sarebbe occupato delle attività che lui seguiva personalmente. Dall'organizzazione degli eventi fino all'aprire e chiudere chiesa e patronato ogni giorno. Lotteremo perché la verità venga a galla. Non è ammissibile che tutto cada nel dimenticatoio dandola vinta a chi ha remato contro. Ci stiamo attivando per inviare delle lettere al Vaticano, non potranno ignorarci per sempre».

Don Marino torna ad affidare ai social network il suo sfogo. Dopo il post pubblicato in cui annunciava le dimissioni, venerdì ha esposto su Facebook altri due simbolici pensieri. Cita il controverso scienziato Lawrence Krauss, finito al centro di accuse per molestie, sostenendo che Essere sé stessi con gli altri ha l'incredibile vantaggio di allontanare senza sforzo chi si è ritrovato nella tua vita per sbaglio. E ancora Le risposte arrivano da sole, piano. Tutte.

La notizia è arrivata anche in municipio. Il sindaco Filippo Giacinti per ora non commenta, mentre interviene il vice e assessore allo sport Gregori Bottin. «Quando è arrivato mi ha subito contattato per conoscere la realtà sportiva della zona, in cui ha saputo inserirsi ravvivando le attività della parrocchia, segnale distintivo di voglia di fare e di apertura mentale - spiega Bottin - La collaborazione tra Comune e Chiesa, è sempre stata proficua e mi auguro possa continuare a esserlo proprio con don Marino». Uno dei tanti esempi risale alla scorsa Epifania: «Non avendo a disposizione piazza del Donatore cercavamo un luogo nelle vicinanze per organizzare il tradizionale falò della Befana - aggiunge il vicesindaco - Il parroco si è subito detto disponibile. Mi piace pensare che don Marino starà solo in ritiro per un po'».

