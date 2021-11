Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE PROTESTEPADOVA Si sgonfia la protesta dei no pass in Comune e tra gli autisti di Busitalia. A poco più di un mese di distanza dall'introduzione del Green pass e dalle proteste contro la certificazione verde che, solo a palazzo Moroni, aveva visto nei primi giorni l'astensione dal lavoro di circa 100 dipendenti, in Municipio pare essere tornata la normalità. «A quel che ci risulta ha spiegato l'assessore al Personale Francesca...