LE PROTESTEPADOVA «Inapplicabile». Una parola che suona come una sentenza. Così l'Appe, l'associazione che rappresenta bar e ristoranti padovani, definisce il nuovo decreto annunciato giovedì sera dal premier Draghi. I malumori si erano già diffusi nei giorni scorsi e ora si sono trasformati in feroci proteste. Per consumare nei locali al chiuso sarà necessario avere il Green pass (tampone negativo, certificato di guarigione dal Covid...