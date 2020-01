LE PROTESTE

PADOVA Ha colto alla sprovvista molti automobilisti il primo giorno di chiusura del parcheggio Boschetti. Tante le automobili che ieri mattina si sono trovate imbottigliate nella strada d'accesso, costrette a fare inversione e ripiegare su altri lidi. Una delle possibili soluzioni è il park Pace bis, zona di sosta temporanea che il Comune spera di rendere fruibile anche dopo gennaio.

«Quando da via Trieste ho svoltato vedendo in lontananza tanti posti liberi ho pensato che la settimana fosse cominciata bene - spiega ironicamente una donna - poi ho capito che il parcheggio era chiuso. Non ne sapevo nulla, ha cercato di comunicarmelo mia figlia ma ormai ero già qui». Le corsie d'accesso sono state chiuse con alcune transenne e del nastro: «Avrebbero potuto segnalarlo prima della svolta visto quanto è trafficata via Trieste - fa eco un secondo guidatore - di certo non è comodo né sicuro trovarsi bloccati qui. É il primo giorno, ma la chiarezza deve venire prima di tutto». Mentre gli unici veicoli nel grande slargo sono quelli dei tecnici Aps e del servizio di car sharing, sono tanti i volti incuriositi che osservano le recinzioni appena montate e gli scavi lungo il Piovego, dove è stata rimossa la folta siepe che delimitava il Boschetti. Chi non ritiene la chiusura dell'area un particolare problema sono i commercianti di via Porciglia, che piuttosto puntano il dito su altre criticità.

GLI ESERCENTI

«Mancano stalli per la sosta breve, anche di pochi minuti, per chi viene a sbrigare piccole commissioni - spiegano all'agenzia Antoniana Viaggi - Fermarsi a lato strada è impossibile a causa della pista ciclabile». «Certo qualche cliente di passaggio che si fermava venendo dal Boschetti al centro potremmo perderlo tutti - chiosa Paolo Riccardin de Al caffè Canova - Però dovremmo puntare sul ridurre ancora di più il traffico. Bene che via Porciglia sia aperta solo ai residenti, ma dovrebbero andare a passo d'uomo: solo così i passanti potrebbero davvero godersi l'area senza rischiare di finire investiti». Di identico parere Pietro Lanza di Maison Hand: «Per noi è un toccasana il traffico chiuso perché possiamo avere il plateatico. Altri commercianti usavano il Boschetti per lasciare l'auto mentre venivano al lavoro e per loro sarà una scomodità, ma speriamo di non accusare troppo il colpo». L'idea del grande parco e polo sociale al posto del parcheggio è sostenuta da tutti, ma qualche perplessità pare inevitabile: «Ben venga se sarà una zona vitale e controllata - spiega Lorenzo Cavina da quattro anni alla guida di WellDone Burger - L'importante è che non diventi una risacca di degrado, specie perché negli ultimi tempi la situazione tra passeggiata Miolati e giardini dell'Arena è migliorata. Fondamentale sarà rispettare i tempi di realizzazione. Centinaia di posti auto in meno si sentiranno, ma le alternative non mancano».

IL PARCO

Altro elemento indispensabile per la buona riuscita sembrano essere le due palazzine lungo via Trieste: «Se non sistemeranno quelle l'immagine della zona resterà piuttosto triste - chiosano alla parafarmacia Scrovegni - Speriamo davvero si possa rianimare questa parte di città che la sera diventa deserta». Se Padova deve salutare i 270 posti auto del park Boschetti, a poca distanza c'è un altro parcheggio che potrebbe raccoglierne l'eredità: il Pace bis aperto da un mese tra viale della Pace e via Tommaseo. Terreno privato, il Comune lo ha in concessione a uso temporaneo. Dovrebbe chiudere il 31 gennaio, ma l'amministrazione sta lavorando per cercare di renderlo utilizzabile anche in futuro, seppure a tempo determinato perché al centro di diversi progetti. Un'operazione non scontata, ma certo tra quelle al vaglio di palazzo Moroni.

Serena De Salvador

