Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE PROTESTEPADOVA È la sedicesima settimana da luglio. La diciottesima manifestazione in città. Il terzo corteo della settimana dopo martedì e giovedì. Ligi al loro slogan preferito La gente come noi non molla mai, alle 15 di oggi gli attivisti di Veneto No Green Pass tornano in centro.Partiranno da piazza Garibaldi e arriveranno a largo Europa per poi tornare in piazza Insurrezione, percorrere via Verdi e via Dante fino in piazza dei...