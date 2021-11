Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE PROTESTEPADOVA Arriverà proprio in queste ore agli organizzatori del movimento Veneto No Green Pass la notifica dalla questura che vieta la prossima manifestazione, in programma per sabato, in piazza Garibaldi.Quello che ormai era diventato il punto di ritrovo preferito dai No pass padovani dovrà per forza di cose cambiare, a seguito della nuova direttiva del Prefetto che ha esteso l'area vietata alle manifestazioni e ai cortei a piazza...