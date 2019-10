LE PROTESTE PADOVA Ancora una giornata di passione per il traffico in città.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PROTESTEPADOVA Ancora una giornata di passione per il traffico in città. Auto e Moto in fiera e sciopero generale dei sindacati di base ieri hanno quasi messo in ginocchio la circolazione. Come accaduto giovedì, le auto multate attorno all'area fieristica sono state moltissime. A fine giornata, infatti, dai blocchetti dei vigili sono staccate 120 sanzioni. Una circostanza che, nel pomeriggio, ha fatto salire sulle barricate il centrodestra. «E' gravissimo quanto sta accadendo in città in occasione di Auto e Moto d'epoca, l' evento...