PADOVA Siamo sempre lì, a un passo dallo sbocciare oppure dallo sfiorire. E i prossimi dieci anni saranno quelli decisivi, tanto che il sindaco Giordani, ieri, alla chiamata alle armi dell'Ascom, in Camera di Commercio sul disegno della città futura, ha lanciato un'idea. «Un piano decennale che avanzi indipendentemente da chi sarà al mio posto. Non possiamo più permetterci di fermare le opere per la politica».

E il fatto che ad ascoltarlo ci fossero il vescovo Cipolla, il prefetto Franceschelli, il presidente della Camera Santocono, l'assessore regionale Marcato, il presidente della Provincia, Bui, il rettore Rizzuto e il presidente della Fondazione Cariparo, Muraro, significa che il fare sistema tanto invocato ha già dato i suoi frutti. Anche perchè in sala erano presenti i sindaci di 13 Paesi, da Abano a Montagnana, da Ponte S. Nicolò a Saonara.

Ci voleva la sollecitazione di Confcommercio con il vulcanico presidente Tiziano Bertin, ma va bene così, perchè il punto d'arrivo del tutti convocati l'iniziativa che in questi mesi ha ragionato con gli attori istituzionali su vari tavoli, ieri ha trovato la sintesi. Che potremmo definire così: Padova ha tutte le carte in regola per diventare la capitale del nordest, quello che vuole essere. Ha un'università fra le prime nel mondo che sta investendo 100 milioni nell'edilizia, costruirà un ospedale eccellenza italiana, sta finendo il centro congressi più grande del Triveneto. Ma tutto questo è un ragionare interno.

Per vincere fuori bisogna capire che il futuro si gioca sulla mobilità. Ad esempio se la statale 308 continuerà a morire a Castelfranco senza innestarsi sulla Pedemontana tutto il mondo produttivo resterà tagliato fuori. Allo stesso modo se il protocollo firmato dal Comune e Regione con le Fs per l'alta velocità non ridurrà i tempi, previsti in dieci anni, per farla passare per Padova, la città si sgonfierà come un soufflé. Non parliamo del collegamento diretto con il Marco Polo o dell'Sfmr, quasi imprescindibili per diventare una piccola Milano, ma oggi lettera morta. Qualche speranza in più invece dovrebbe toccare all'Interporto che ha bisogno del raddoppio dei binari per non soffocare: Rfi l'ha promesso.

Perché sarà la mobilità: dei turisti, delle merci, dei pendolari, degli studenti, ovvero la capacità della città di trasportarsi nel mondo esterno il discrimine fra vivere o morire. Con una premessa però, ricordata dal vescovo Cipolla citando la Laudato sì del papa: «Il progresso, se non lascia un mondo migliore non è progresso».

La Camera sostiene le imprese (119mila) anche se dove combattere. Santocono: «Volevamo mettere 6 milioni sul territorio ma il governo ci ha stoppato. Ma la smart city in fiera sorgerà anche se c'è bisogno di collegamenti fra stazione e zip. Diventeremo la capitale dell'innovazione». Marcato a sua volta ha fatto un invito esplicito nel suo stile: «Non dobbiamo farci sopraffare dalle altre province. Raddoppio della 308 e collegamento con la Pedemontana intanto, e poi una nuova tangenziale verso Cittadella, alternativa alla Valsugana. Noi ci siamo, come sull'ospedale che finanzieremo con 650 milioni. E poi continuiamo a pensare alla Città della musica, possiamo diventare un polo per i grandi eventi, centro del nordest».

Giordani ha parlato delle azioni di rammendo che ha completato in questi due anni e mezzo: via Anelli, piazzale Boschetti, la rinascita della Fiera, l'illuminazione dell'Arcella e l'accordo con Hera per passare a Led tutta la città, ricordando la sua battaglia per l'Alta velocità e il potenziamento dell'interporto. E pure i sondaggi per l'arena della musica. «L'ospedale? Firma dell'Accordo in aprile. Prandina? L'avremo a giugno». Il presidente Bui si è soffermato sulle strade e sulle scuole cardini del suo impegno. «La nascita di nuove scuole soprattutto per la formazione professionale. Vogliamo un campus a Brusegana, ma se non è lì va bene anche da un'altra parte, basta che ce lo diano».

Per il rettore parlano i numeri: «60mila studenti, 3500 dei quali fanno stage in azienda, 3-4 punti di media in più sugli assunti dopo la laurea. E poi il lavoro per ridare identità ai luoghi, come il polo umanistico e quello delle scienze sociali». Per la Fondazione basterà un numero snocciolato da Muraro: «Erogheremo 45 milioni di cui 30 a Padova per stimolare progetti di assistenza e di lavoro».

