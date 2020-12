(A.R.) A Padova e provincia al via i tamponi per 900 dipendenti di Poste Italiane. L'azienda, infatti, lancia una campagna di test anti Covid-19 sui suoi 130.000 lavoratori. Lo ha annunciato ieri il Condirettore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, ai microfoni del TgPoste, il telegiornale aziendale, anticipando che dal 14 dicembre saranno somministrati ai dipendenti oltre 200mila tamponi su tutto il territorio nazionale. Sono circa 900 in provincia di Padova gli impiegati e gli sportellisti, in servizio in circa 170 tra uffici postali e centri di recapito. «Stiamo consegnando in queste ore con un'operazione imponente, più di 200mila tamponi su tutto il territorio nazionale ha spiegato Lasco - Il 14 partirà questa prima campagna di somministrazione dei tamponi. Abbiamo contrattualizzato in tutta Italia migliaia di operatori sanitari abilitati per somministrare i tamponi». «Questa è un' iniziativa a tappeto che non ha eguali, come tante altre che in questi mesi di pandemia abbiamo messo in campo. Resta ovvio che l'adesione al tampone sarà in forma volontaria ha aggiunto - Inoltre, stiamo concludendo in queste ore per tutte le sedi operative sia uffici postali che centri logistici le installazioni dei rilevatori della temperatura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA