LE POSIZIONI

PADOVA È segretario generale della Cisl di Padova e Rovigo da pochi mesi, ma Samuel Scavazzin si trova già ad affrontare una congiuntura particolarissima, del tutto inedita: «Il paradosso esordisce Scavazzin è che tocca al sindacato alzare la voce perché le fabbriche si fermino. Evidentemente in questo momento devono prevalere il bene della collettività e la salute pubblica. La Cisl ritiene che sia necessario fermarsi per poi ripartire. E continueremo a svolgere il nostro lavoro di vigilanza in quelle realtà produttrici di beni non primari, pronti a segnalare agli Spisal competenti eventuali irregolarità. Spero che in questi giorni ci sia una manifestazione collettiva di buonsenso».

LE QUESTIONI

In queste ore però non tutto sta filando liscio: «Le dichiarazioni di sciopero pronunciate dalle nostre Rsu in alcune realtà metalmeccaniche - spiega ancora Scavazzin sono la logica conseguenza delle resistenze di qualche imprenditore. I lavoratori hanno a cuore la salute e la sicurezza. Su questi temi non esistono margini di trattativa. Siamo impegnati nel firmare montagne di richieste di cassa integrazione. Riceviamo una media di 2-300 domande al giorno. Da un paio di settimane abbiamo aperto le pratiche del settore artigiano, ora toccherà all'industria». Basteranno nove settimane di ammortizzatori sociali per attenuare un contraccolpo simile? «Forse per uscire dall'emergenza e mantenere il tessuto sociale conclude Scavazzin - ma in prospettiva dovremo affrontare una stagione complicata. La preoccupazione del sindacato è fortissima. Il nostro compito è quello di reggere il colpo e di suggerire le idee per il rilancio».

LE CRITICHE

Non tira certo un'aria migliore alla Cgil, che già l'altro ieri aveva stimato la chiusura di sessantamila imprese in tutta la provincia di Padova. Domenica il segretario generale Aldo Marturano ha atteso l'ufficialità del decreto per tutta la giornata, ha fatto trapelare la propria irritazione in serata ed è letteralmente esploso di rabbia ieri mattina. «Le misure adottate dal governo secondo noi continuano ad essere insufficienti sbotta - Era da tempo che sollecitavamo la chiusura delle fabbriche e per fortuna il presidente del consiglio ha preso una decisione in questa direzione, ma l'elenco delle attività ritenute essenziali, e che quindi posso tenere aperte, è ancora troppo lungo. Ora valuteremo azienda per azienda dove sarà il caso di proclamare stati d'agitazione e conseguenti scioperi. Sappiamo che sospendere l'attività è un duro colpo e molti ambiti ne sono coinvolti, da quello metalmeccanico a quello che comprende gomma, plastica e occhialeria. Non sarà semplice dover andare avanti per settimane con cassa integrazione, cassa in deroga e ferie arretrate. Ma non ci sono alternative: la salute dei lavoratori viene ben prima del discorso economico e ci sono già stati abbastanza contagi anche nelle nostre aziende. Parliamo di decine di casi in tutta la provincia. Lo diciamo da tempo e lo ripetiamo: bisogna chiudere il numero più alto possibile di aziende, punto e basta. Noi siamo pronti ad avviare un'analisi chirurgica della situazione: stabilimento per stabilimento, ufficio per ufficio, per controllare tutto e segnalare quello che riteniamo scorretto».

