Le piccole aziende si trasformano verso il terziario per battere la crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIPADOVA Le imprese cambiano pelle per battere la crisi. La maggioranza ora è nel comparto servizi ma anche le stesse imprese sono strutturate in modo diverso. Sono diminuite ma sono aumentati gli addetti. Quelle che hanno superato la crisi sono aziende strutturate, pronte al rilancio, dato confermato anche dal fatto che il numero delle cessazioni delle attività si è stabilizzato.Questi gli aspetti più significativi emersi ieri in un Salone gremito per il convegno Da una Padova senza ad un territorio con, organizzato da...