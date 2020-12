LE PARTENZE

PADOVA Il richiamo della famiglia si fa sempre più forte man mano che si avvicina il Natale. E già da una settimana coloro che abitano a Padova ma hanno i propri cari in altre città hanno cominciato a muoversi. Quest'anno nessun assembramento, nessuna corsa dell'ultimo momento. «Non sarebbe proprio possibile spiega Alessandro Piras di Filt Cgil Veneto La capienza al 50 per cento già riduce il numero di passeggeri per treno, quindi di conseguenza sulle banchine delle stazioni. Se poi aggiungiamo il fatto che il Veneto è una delle regioni che più ha tagliato i treni dell'alta velocità a causa della mancanza di turisti e il prezzo più alto dei biglietti, non deve stupire che ci sia poca confusione anche rispetto agli scorsi anni. Anzi, questo è un motivo in più per avere qualche pensiero sulla tenuta economica di Trenitalia: i treni sono stati ridotti moltissimo, giusto per citare un esempio c'è un solo treno al giorno per Reggio Calabria che passa per Padova. E se non si vendono biglietti l'azienda come fa?».

La polizia ferroviaria padovana fa sapere che non sono stati riscontrati problemi di afflusso, nessun assembramento in vista anche se un certo numero maggiore di viaggiatori sui treni per Napoli e Salerno si è notato. Ma nulla di preoccupante e anche la saletta del Freccia Club è sempre rimasta tranquilla. «Vedere che i biglietti passano da 30 euro a 75 scoraggia dice un ragazzo che sta scappando a prendere il treno, già arrivato sul binario Per carità io comunque torno in Abruzzo dai miei perché è da questa estate che non li vedo, però ho sentito amici che alla vista di un biglietto da 200 euro hanno preferito restare al Nord».

Oltre a tutte queste difficoltà si aggiunge il pensiero di poter contagiare i propri cari. «Di solito scendo a Taranto e alloggio da mia nonna ma non voglio infettarla riferisce Nicola, consulente per una multinazionale Anche se scendessi non potremmo fare le grandi tavolate e mangiare con tutti gli zii. In questo momento serve responsabilità, non solo verso la propria famiglia ma in generale, soprattutto alla luce del fatto che il traguardo del vaccino sembra essere vicino».

L'alternativa al treno da Padova sono le compagnie di trasporto private di lunga percorrenza, anche loro soggette alla capienza del 50 per cento. Ben coscienti di questo, c'è chi si è attrezzato per partire prima dell'ultimo fine settimana utile, così da essere sicuro di trovare posto. Invece le compagnie che si occupano di trasporto privato locale e che di solito organizzano gite fuori porta o gite scolastiche per gruppi di persone non stanno lavorando.

«Di solito l'esodo natalizio non coinvolge il trasporto privato di breve percorrenza e anche quest'anno la situazione è rimasta invariata, non ci sono state richieste di viaggi verso altre regioni» spiega Daniele Rigato, responsabile del settore trasporto privato per Confartigianato Veneto.

Silvia Moranduzzo

