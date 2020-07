LE PARTECIPATE

PADOVA La nomina del successore di Andrea Ragona alla presidenza di Busitalia potrebbe rivelarsi più insidiosa del previsto. In teoria il sostituto naturale di Ragona (pronto a diventare nuovo assessore) avrebbe dovuto essere il lorenzoniano Marco Piroi, una scelta che nei piani di Giordani e del suo entourage avrebbe dovuto bilanciare il fatto che a sostituire Lorenzoni non sarà un esponente della sua lista civica ma, appunto, l'attuale presidente di Busitalia in quota Coalizione. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto. Piroi infatti ha comunicato la sua indisponibilità a ricoprire l'incarico. Come se non bastasse Orizzonti (in modo particolare Marco Carrai) starebbe valutando la possibilità di sparigliare le carte e rinunciare alla nomina. Una circostanza che, dal punto di vista politico, potrebbe avere una conseguenza da non sottovalutare. Questo disimpegno, infatti, rischia di mettere sotto scacco l'intera maggioranza. Non bisogna dimenticare che i lorenzoniani in consiglio comunale possono contare su quattro consiglieri che, a questo punto, potrebbero ritenersi un po' più liberi rispetto agli ordini di scuderia. Una circostanza che conferirebbe al gruppo consiliare un peso specifico decisamente maggiore rispetto a quello attuale. Nel caso in cui questo dovesse accadere, ad ambire alla presidenza di Busitalia potrebbe essere la lista Giordani che già per la sostituzione di Lorenzoni aveva avanzato alcune richieste.

NOMINA-PONTE

In campo, però, ci sarebbe anche un'altra opzione. Orizzonti, infatti, potrebbe avvallare una soluzione-ponte che prevede la nomina dell'attuale componente del CdA di Busitalia Marina Manna, che dal 2008 ad agosto 2014 è stata pure nel collegio sindacale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La Manna, infatti, potrebbe rimanere in carica fino al prossimo marzo quando è prevista la scadenza naturale dell'incarico attualmente ricoperto da Ragona. Poi si vedrà. Sempre sul fronte di Buisitalia, c'è da registrare un'interrogazione alla Camera dell'ex sindaco Massimo Bitonci sulla diminuzione della quota societaria del Comune che è passata dal 45% al 20%.

L'ATTACCO

Rimanendo nell'ambito delle partecipare e passando alla Fiera di Padova, infine, ieri il consigliere bitonciano Ubaldo Lonardi ieri ha sparato a zero contro il bilancio 2019 di Padova Hall che ha chiuso con un disavanzo da 7.5 milioni di euro: «La cosa che più dispiace è che nessuno dice nulla, a cominciare dalle categorie economiche che, così, annullano la loro funzione di tutela degli imprenditori iscritti».

Alberto Rodighiero

