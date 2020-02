LA MINORANZA

PADOVA La partita sul rimpasto di giunta è ovviamente tutta interna alla maggioranza, ma tra le file dell'opposizione tutti guardano con interesse allo scenario che si sta verificando a Palazzo Moroni. La probabile uscita di scena del vicesindaco Lorenzoni e la possibile contemporanea partenza dell'assessore Micalizzi, infatti, potrebbe cambiare molti tasselli nella composizione della giunta e, di conseguenza, nel proseguimento del mandato. Anche perché in ballo ci sono deleghe molte pesanti: dall'urbanistica alla mobilità, dai lavori pubblici al patrimonio.

L'ex assessore al Commercio Eleonora Mosco (Cambiamo!), commenta la situazione parafrasando il Gattopardo. «Tutto cambia perché nulla cambi. Anche con dei nomi nuovi - punge la consigliera - continueranno le divisioni e le liti in maggioranza. Dalla mobilità ai parcheggi, dalla sicurezza al sociale, Pd e Coalizione hanno e continueranno ad avere delle visioni differenti. Continueranno - insiste l'ex assessore - la decrescita felice che Padova sta subendo. Penso all'assenza di parcheggi e ai numerosi episodi di criminalità, per esempio. In maggioranza i problemi ci sono e continueranno ad esserci».

LA STOCCATA

È molto duro nel proprio attacco all'amministrazione anche un altro ex assessore della giunta Bitonci, il consigliere comunale leghista Alain Luciani. «Innanzitutto va detto che il sindaco aveva dichiarato che chiunque volesse candidarsi per le regionali lo poteva fare ma doveva dimettersi preventivamente senza aspettare l'esito - è la stilettata di Luciani -. Qualcuno ha scambiato la città di Padova e il voto dei padovani come un autobus con poltrone belle comode, questo fa capire quanto hanno a cuore la città di Padova, ecco che fine fanno i progetti per la città di Lorenzoni: darsi alla fuga. Micalizzi, allo stesso modo, non è riuscito a portare a casa nessun progetto valido se quello legato a via Anelli ma con enormi ritardi».

Va detto che le candidature di Lorenzoni e Micalizzi non sono ancora state ufficializzate. Qualora lo fossero, sarà interessante capire se si dimetteranno immediatamente (come invocato dalla Lega) oppure no.

I VANTAGGI

È polemico e sarcastico un altro volto nome della minoranza come Matteo Cavatton, avvocato nelle file di Fratelli d'Italia. «La candidature di Lorenzoni alle elezioni regionali - evidenzia l'esponente del centrodestra padovano - produrrà indubbi e molteplici vantaggi per Padova, che si libererà di un capocorrente che ha tenuto ferma la città per due anni e mezzo, bloccando ogni prospettiva di sviluppo con motivazioni ideologiche e modalità ricattatorie. Ed è un vantaggio anche per il Veneto - è l'ulteriore attacco di Cavatton - dal momento che il vicesindaco Lorenzoni sarà sicuramente sconfitto dal governatore Zaia e stando tra i banchi dell'opposizione potrà sicuramente fare meno danni di quelli provocati fino ad ora. Il rimpasto di giunta - conclude - in ogni caso non ci appassiona: siamo solamente sollevati dal fatto che chiunque sostituirà gli uscenti non potrà fare peggio di quanto fatto loro». Una presa di posizione forte, ma la campagna elettorale per le regionali sta entrando nel vico e lo scontro politico si sta accendendo sempre più anche a Padova.

G.P.

