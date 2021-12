IL SETTORE

PADOVA Si va avanti. Tra tante difficoltà, ma si va avanti. Il super green pass obbligatorio da lunedì scorso non sembra aver influito sul numero delle presenze dei cinema padovani. Le sale, al momento con il 100% di posti disponibili, non fanno il tutto esaurito ma confidano nell'uscita delle pellicole di Natale per realizzare dei buoni incassi. E' il caso del Porto Astra alla Guizza che da domani ha già i primi 2 giorni sold-out per il ritorno sul grande schermo di Spiderman. «Il pubblico del nostro multisala è abbastanza trasversale come età, ma non ci sono state lamentele per l'adozione della nuova misura anti-Covid - dichiara Angela Abriani della proprietà - speriamo che la regione non cambi colore e che anche le famiglie abbiano voglia di venire a trascorrere qualche ora lieta durante le feste qui da noi. Siamo in regola con tutto e anche le forze dell'ordine ci hanno fatto i complimenti dopo un recente controllo».

LA CLIENTELA

I cinema d'essai soprattutto non hanno risentito del cambiamento. «La nostra utenza è adulta e vaccinata - racconta Alberto Fassina, direttore del Multiastra dell'Arcella - La disposizione governativa può essere una sicurezza in più e in ogni caso è positivo vedere che le distribuzioni stanno dando fiducia alle sale e al loro pubblico proponendo titoli importanti con una continuità che fa sperare ad una normalità».

C'è chi però fin dalla riapertura ha deciso di non riempire tutta la sala come prima nonostante la mascherina si debba tenere su anche mentre si assiste alla proiezione. «Abbiamo tenuto disponibili solo metà dei posti - afferma Ezio Leoni di The Last Tycoon che gestisce il Lux di piazzale Santa Croce - Gli spettatori più anziani hanno fatto forse già anche la terza dose. La frequenza è buona e abbiamo organizzato anche un evento per parlare di cinema e disabilità».

LE PERDITE

Un altro cinema parrocchiale, l'Esperia di Chiesanuova, non ha avvertito cali di pubblico mentre ha perso alcuni volontari. «Se ci fosse qualcuno interessato a collaborare con noi è il benvenuto - aggiunge Umberto Bodon che guida l'associazione che lo gestisce - per attrarre più spettatori abbiamo organizzato anche delle anteprima come quella de L'incorregibile di stasera alle 21 con collegamento via Skype con il regista Manuel Coser e Inedita su Susanna Tamaro con la regista Katia Bernardi presente in sala».

Serate con l'autore anche all'Mpx vicino al Duomo. «Giovedì riproponiamo Io resto, un documentario sul Covid di Michele Aiello che dialogherà alla fine con la platea - dice Giuseppe Randisi del cinema di via Bomporti - il Super Green Pass non ha creato problemi, comunque in questi giorni di dicembre è normale un calo di spettatori che vanno magari a cene prenatalizie».

IN PROVINCIA

Fuori città, tra non poche difficoltà è tornato in funzione il Cineplex Dream Park di Due Carrare, i cui muri erano andati all'asta. «Abbiamo riaperto 4 sale a fine ottobre e le altre sono prenotabili per meeting o convention aziendali - spiega la responsabile operativa Adriana Salviato - Voglio subito far chiarezza e dire che non c'entriamo niente con la bufera giudiziaria che ha coinvolto l'imprenditore Massimo Ferrero. La nostra direttrice Michela è figlia dell'ex presidente della Sampdoria, non coinvolta nelle indagini, e noi non facciamo più parte della catena italiana di sale Ferrero Cinemas».

«La gestione è la stessa di prima e presto metteremo online anche il nostro nuovo sito con tutti i film in programmazione. Sono validi tutti gli abbonamenti non sfruttati a causa della lunga chiusura e che sono già state fatte delle migliorie come le corsie esterne alle sale. Purtroppo tra allagamenti e atti di vandalismo la struttura è stata inagibile a lungo ma ora siamo pronti a ripartire; i tre punti ristoro sono già attivi e presto dovrebbe riaprire anche il ristorante. Purtroppo stiamo lavorando sotto di personale perché dagli oltre 20 dipendenti preCovid siamo solo in 10».

Paolo Braghetto

