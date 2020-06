LE NOVITÀ

PADOVA Le restrizioni a bordo dei mezzi pubblici sono terminate. Per i viaggiatori, quindi, c'è il ritorno alla normalità, o quasi. Perché comunque permane l'obbligo di indossare la mascherina anti contagio per tutti coloro che salgono a bordo.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico padovano, infatti, le nuove disposizioni contenute nell'ordinanza firmata l'altro ieri dal governatore Luca Zaia entreranno in vigore a partire da domani mattina, quando da tutti mezzi in partenza dai vari capolinea, cioè autobus, corriere e tram, verranno staccati i bolloni adesivi che indicavano le limitazioni a cui i passeggeri dovevano sottostare, le distanze da rispettare e tutta una serie di altre prescrizioni finalizzate a evitare i contatti tra persone, in maniera da scongiurare il pericolo del contagio. Essendo state cancellate le restrizioni, gli utenti torneranno a spostarsi esattamente come prima della quarantena, a parte appunto l'utilizzo della mascherina. E a bordo dei mezzi la capienza che era stata ridotta al 60% per consentire il rispetto della distanza di sicurezza, ora sarà nuovamente al cento per cento. Per l'azienda resterà l'obbligo di sanificare i veicoli e di far trovare su tutti i mezzi i distributori di gel per disinfettare le mani.

L'AZIENDA

A spiegare esattamente che cosa succederà sulle linee di BusItalia è il presidente Andrea Ragona. «Abbiamo recepito le nuove disposizioni - ha osservato - e quindi ora abbiamo bisogno solo del tempo materiale che serve per rimuovere la segnaletica che era stata utilizzata per spiegare alla gente quali erano le regole in vigore. Da domani, quindi, tutti i nostri mezzi torneranno alla capienza normale, e non più dimezzata, che significa 100 passeggeri a bordo degli autobus, 150 sugli autosnodati e 180 sul tram».

Il numero uno dell'azienda, comunque, ha anche aggiunto che nelle ultime settimane non si sono manifestate criticità per la portata ridotta dei mezzi. «Con l'introduzione delle ultime modifiche all'orario - ha spiegato -, che rimarrà in vigore fino all'inizio del nuovo anno scolastico se non arriveranno indicazioni diverse, non abbiamo più avuto nelle nostre linee situazioni di sofferenza, se non qualche problemino sulle corriere dirette a Sottomarina, che vengono prese d'assalto durante tutta la settimana, soprattutto dai giovani che vanno in spiaggia. Ora, però, che il numero dei posti sui mezzi torna totale, anche questo problema si risolverà».

GLI AUTISTI

La nuova normativa introdotta a livello regionale, però, preoccupa i dipendenti di BusItalia. «Per noi togliere le limitazioni anti contagio è un'assurdità - spiega Stefano Pieretti, sindacalista di Dal Cobas- perché non si tiene conto di cosa sta succedendo in altre zone. Per esempio, alla ditta di trasporti Bartolini di Bologna ci sono 64 dipendenti contagiati. A nostro avviso, quindi, nei prossimi giorni corriamo il rischio di trovarci anche a Padova in una situazione del genere. Certo, la gente non si ammasserà a bordo degli autobus perchè siamo in estate, le scuole sono chiuse, così come tante attività, e quindi il numero dei passeggeri è ridotto, ma comunque negli orari di punta ci saranno parecchi viaggiatori e di conseguenza il rischio di ammalarsi c'è». «Tra l'altro - ha aggiunto l'esponente dei sindacati di base - se c'è qualcuno che sale sui mezzi pubblici senza mascherina, l'autista non ha il potere di obbligarlo a indossarla. E non essendoci più la distanza di sicurezza da rispettare, è evidente che per i conducenti, che rimangono al volante per sei ore, si viene a creare una situazione in cui il rischio di essere contagiati risulta elevato».

Nicoletta Cozza

