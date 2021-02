LA PRIMA LINEA

CONSELVE «È il 21 febbraio 2020: da alcune ore girano messaggi sulle chat che dicono che a Schiavonia è stato trovato un paziente positivo a Sars-CoV-2. Il pronto soccorso e tutto l'ospedale sono stati chiusi. Il territorio è nel panico. La gente è piena di domande. Chi va in pronto soccorso trova chiuso. Chi è nelle sala d'attesa dell'ospedale e comprende la situazione, scappa». La testimonianza è di Mariateresa Gallea, 33 anni, medico della Continuità Assistenziale (guardia medica) di Conselve, che ha sede nel piccolo ospedale del paese. L'obiettivo è ricordare come l'emergenza sia stata combattuta fin dal primo momento sì in ospedale ma anche negli ambulatori del territorio. « Un anno di Covid nel territorio, un anno di Covid nella Medicina Generale. E la prima a scendere in campo fu la Continuità Assistenziale. Venerdì sera, sabato giorno, sabato notte, domenica giorno, domenica notte. Sessanta ore a fare fronte allo tsunami di panico. Perché se la bomba era esplosa a Schiavonia, l'onda della preoccupazione si era propagata in ogni direzione nei comuni limitrofi», ricorda la giovane dottoressa, originaria di Terrassa, volontaria come medico di base a Vo' in sostituzione dei dottori di base ammalati e per questo nominata Cavaliera della Repubblica dal Presidente Mattarella insieme ai suoi colleghi Paolo Simonato e Luca Sostini.

Se Schiavonia aveva chiuso le porte le quattro sedi di Continuità Assistenziale di Conselve, Este, Monselice e Montagnana sono rimaste sempre aperte, così come i loro telefoni. «Le prime visite in ambulatorio il venerdì sera furono proprio quelle di quei pazienti che dal Pronto Soccorso erano scappati, invitati lasciare Schiavonia - prosegue - Vennero qui, in Continuità Assistenziale, dove due medici, di cui uno con la moglie in gravidanza a casa, si confrontavano, facendo la conta dei dispositivi di protezione: solo guanti e mascherine chirurgiche. Dal Reparto di Riabilitazione recuperammo 5 FFP2: la dotazione di tutto il weekend. Cinque turni, cinque mascherine. Inizia l'organizzazione per risparmiare DPI: uno solo farà le visite, l'altro si dedicherà alle telefonate. Gli squilli sono consecutivi, senza sosta. I cittadini chiedevano consigli»,

Nel frattempo la notizia del primo decesso si era immediatamente diffusa: «Sabato, mentre i medici delle quattro sedi di Continuità Assistenziale cercavano in tutti i negozi mascherine FFP2 o 3, si decise di chiudere gli ambulatori: accesso solo dopo triage telefonico. I mesi successivi sappiamo come sono andati. Questo è quello che è successo nella medicina del territorio, tra la gente, dove non ci sono distanze di protezione, dove chi cura convive con chi va curato. Credo che la memoria del passato non sia solo una celebrazione, ma un insegnamento per il presente e per il futuro. Perché la pandemia non è finita e sogniamo un 21 febbraio 2022 migliore di oggi». Parola di chi ha vissuto l'emergenza da dentro un ambulatorio, senza tremare.

