LA DOTAZIONE

PADOVA Mascherine, camici, sovracamici, guanti, visiere e calzari. C'è una foto che parla da sola. È quella dell'equipe guidata da Ivo Tiberio, direttore della Terapia Intensiva centrale del Policlinico di Padova, completamente bardata dalla testa ai piedi per la propria battaglia contro il virus. Questa è la prima linea, quella composta da medici e infermieri che tutti i giorni si trovano a curare i pazienti intubati in bilico tra la vita e la morte. In quel reparto, considerato una sorta di ultima spiaggia, tutto serve per proteggersi ed evitare di contrarre l'epidemia. Ma i dispositivi di protezione utilizzati all'interno dell'ospedale di via Giustiniani sono molti di più e, con notevoli differenze, riguardano tutti. Dal primario della Rianimazione agli addetti alle pulizie, dal direttore del pronto soccorso a chi si occupa della guardiania oppure del servizio mensa. Un'accurata tabella dell'Azienda ospedaliera permette di quantificare nel dettaglio questi dispositivi, mostrando quanto e come si proteggono ogni giorno tutti i dipendenti.

I DISPOSITIVI

Partiamo proprio dalle mascherine, simbolo della lotta all'epidemia anche fuori dagli ospedali. Al Policlinico ne vengono utilizzate di tre tipi in base al livello di protezione necessario. La base della piramide è formata dalle mascherine chirurgiche pediatriche, omologate e considerate la prima barriera nei confronti di un soggetto infetto, in dotazione a tutto il personale medico e non. Il fabbisogno giornaliero arriva a quota 13 mila e consente di non essere infettati se un paziente contagiato tossisce a distanza ravvicinata. Quelle intermedie si chiamano invece Ffp2 e vengono utilizzate per attività più complesse, per esempio nelle sale operatorie e negli ambulatori di endoscopia: ogni giorno ne servono 4.100. Il numero di mascherine necessarie ovviamente scende mano a mano che il livello di protezione si alza. Sono 750 le mascherine Ffp3 utilizzate quotidianamente in Azienda ospedaliera: servono nei reparti di malattie infettive, terapia pre-intensiva e terapia intensiva, i più delicati visto che chi vi opera deve effettuare manovre mediche a stretto contatto con i pazienti.

Si passa poi a maschere protettive, occhiali e visiere (usate soprattutto in rianimazione), tute protettive (200 in dotazione per la rianimazione), camici protettivi e chirurgici (4.850, sempre nei reparti dove vengono trattati i pazienti contagiati) e infine calzari (non obbligatori ma comunque previsti dalla dotazione definita dal dg Flor in una direttiva del 23 febbraio). A dotare gli ospedali veneti di questi dispositivi è l'Azienda Zero ma, come si evince dal grafico sopra, al policlinico di via Giustiniani sono arrivate anche preziose donazioni privati. Se prendiamo in esame solo le mascherine chirurgiche, sia per adulti che pediatriche, notiamo che l'Azienda ospedaliera di Padova ne ha già ordinate oltre 237 mila e altre 25 mila sono state regalate da privati.

LA PREVENZIONE

«Questa è una chiara dimostrazione che siamo forniti di dispositivi e continueremo ad esserlo, grazie alla Regione ma anche alla solidarietà di diversi soggetti», commenta il direttore generale Flor, spiegando poi che intanto prosegue anche l'attività di tamponi a tappeto in tutto l'ospedale. «Quando si era verificato un caso di contagio al reparto di Pediatria sottolinea Flor abbiamo subito messo sotto sorveglianza 1.500 persone che avevano avuto contatti sospetti e abbiamo anche ripetuto i test più volte, arrivando così a seimila test. Ora invece stiamo procedendo agli esami a tappeto su tutto il personale che ci porterà a controllare circa ottomila dipendenti. Abbiamo già fatto i tamponi su tremila persone del policlinico e ora continuiamo, negli ambulatori e anche all'ospedale Sant'Antonio».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA