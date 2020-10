LA SERATA

PADOVA Nessuna multa, tre locali «sotto attenta valutazione» e una marea di ragazzi ammassati come se nulla fosse sulla Gran Guardia. Possiamo riassumere così il primo vero banco di prova padovano dopo l'entrata in vigore del decreto che impone l'uso della mascherina all'aperto. Venerdì sera l'aumento dei controlli non ha portato alle temute multe da 400 euro, ma decine di foto sono comunque lì a documentare una preoccupante serie di assembramenti. «Ho il bicchiere in mano, sto bevendo» è la scusa più ricorrente di chi tiene la mascherina abbassata. Forse durerà ancora per poco. Il governo sta infatti valutando di inserire nel prossimo Dpcm il divieto di sostare davanti a bar e ristoranti: un provvedimento che stravolgerebbe le abitudini della movida padovana.

«Venerdì sera non abbiamo effettuato nessuna sanzione ma i controlli sono stati rinforzati e stiamo valutando le posizioni di tre locali di Padova in materia di rispetto della normativa anti-Covid» spiega il questore Isabella Fusiello. Le attenzioni degli agenti si sono concentrate sulle distanze tra i clienti e sulla presenza di gel igienizzante. I poliziotti hanno già chiuso la scorsa settimana per cinque giorni il Movembik di Vigonza e nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi provvedimenti simili anche in città. «Mi appello al senso di responsabilità delle persone, perché chiudere locali o fare sanzioni non è mai una bella cosa. Qui c'è da salvaguardare la salute di tutti e anche la nostra economia» riflette il questore.

«Nessuna multa nemmeno da parte nostra - aggiunge il comandante della Polizia locale Lorenzo Fontolan - ma continuiamo ad eseguire controlli, che sono stati rinforzati per volere dell'amministrazione. In una giornata da mattina a sera impieghiamo circa 40 agenti e tra questi c'è anche una pattuglia in borghese. Il fatto che nella prima serata non vi siano state sanzioni non vuol dire che non ci saranno nemmeno in futuro. Se sarà necessario, interverremo. Purtroppo sappiamo che in giro c'è anche chi non indossa la mascherina per partito preso».

La sanzione amministrativa prevista dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio per chi non indossa la mascherina è pari a 400 euro, che se vengono pagati entro cinque giorni diventano 280. Se la persona multata non paga, fa ricorso e perde il ricorso, l'importo può arrivare fino a mille euro. Un nuovo Dpcm è atteso per la metà della settimana: il governo sta valutando con il Comitato tecnico scientifico ulteriori restrizioni come, appunto, il divieto di assembrarsi davanti ai locali.

Il Comune ha stampato oltre 200 maxi-manifesti invitando tutti all'uso delle mascherina e l'altro ieri sono stati posizionati in vari punti della città anche dei nuovi cartelli che ricordano l'obbligo imposto dal governo. «Le regole vanno rispettate, la salute nostra e altrui va rispettata, Padova e il suo futuro vanno rispettati» scrive il sindaco Giordani. Intanto, mentre il primo cittadino non fa che ripetere questo appello, un membro del Consiglio comunale venerdì sera alle 23 se ne stava all'angolo di piazza Cavour a parlare con alcuni amici tutti senza mascherina. Stesso comportamento per tanti altri ragazzi attorno a loro. Il diretto interessato, Davide Meneghini della Lista Bitonci, si difende: «È stata solo questione di pochi secondi per fare una foto con amici che vedo tutti i giorni. Ma la mascherina, leggermente abbassata in quel momento, è sempre stata da me utilizzata». Questa sera nuovi controlli.

