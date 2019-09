LE MODIFICHE PADOVA Il via libera della Sovrintendenza è arrivato. Gli arredi,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MODIFICHEPADOVA Il via libera della Sovrintendenza è arrivato. Gli arredi, quindi, a breve saranno installati e ieri, intanto, è partito il cantiere per dipingere l'area di grigio tortora, il colore scelto per caratterizzare la nuova zona pedonale. La piazzetta di Corso Milano, ubicata in corrispondenza dei civici 81 e 83 e in vicolo dei Livello, proprio davanti alla gelateria La Romana, sta quindi prendendo forma. La sua realizzazione, che sarà completata entro la metà del mese, rientra nel progetto più ampio che contempla anche le...