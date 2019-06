LE MODALITÀ PADOVA Quantità, ma anche qualità. Sono questi gli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MODALITÀPADOVA Quantità, ma anche qualità. Sono questi gli obiettivi strategici che si è posta l'amministrazione nel decidere di estendere la raccolta porta a porta ad altri quartieri, per arrivare nell'arco di un paio di anni a introdurla in quasi tutto il territorio del capoluogo. E se il raggiungimento del primo è garantito dal coinvolgimento di nuovi rioni, come l'Arcella ovest da novembre, Sacra Famiglia e Arcella est l'anno prossimo, per centrare anche il secondo è necessario che i cittadini prestino una maggiore attenzione alle...