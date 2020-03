LE MISURE

PADOVA Due medici e cinque infermieri dell'ospedale di Cittadella dovranno rispettare le due settimane di isolamento domiciliare in via cautelativa. Le loro condizioni di salute, che al momento non destano nessuna preoccupazione, saranno controllate quotidianamente. Una forma di massima salvaguardia essendo il personale entrato in contatto con il cittadino di Grantorto che domenica scorsa è giunto in ospedale e che martedì è stato trasferito all'ospedale di Padova, contagiato da Coronavirus. Martedì il sindaco di Grantorto Luciano Gavin ne ha dato notizia attraverso i canali istituzionali. Come stanno facendo del resto tutti i Comuni con i vari messaggi ufficiali per i quali è richiesta la massima divulgazione affinché i cittadini siano costantemente al corrente delle misure da adottare.

Ed a proposito di comunicazioni, ieri il sindaco di Cittadella Luca Pierobon ha pubblicato questo messaggio: «Basta notizie false. Non c'è nessun reparto chiuso all'ospedale di Cittadella. Ringrazio tutto il personale ospedaliero per quello che sta facendo e per il lavoro che ha sempre svolto con professionalità e passione».

A dir la verità è la seconda volta che il primo cittadino interviene per smentire ufficialmente casi di positività ed ancor più chiusure di unità operative ospedaliere. Già nel fine settimana del 22 e 23 febbraio scorso, poche ore dopo la notizia dei due casi in Veneto e Lombardia, a Cittadella circolavano notizie allarmanti. Fatto ripetuto nella giornata di martedì dovuto al fatto che un professore dell'istituto superiore cittadellese Meucci-Fanoli è risultato positivo al tampone senza nessuna gravità. La scuola è chiusa da giorni, il docente non abita a Cittadella. Ieri ecco ancor più pressanti le notizie, false, riguardanti l'ospedale. Lunedì scorso la protezione civile del Distretto Alta Padovana ha installato due tende pneumatiche come da disposizioni regionali. L'invito è di attenersi alle specifiche disposizioni sanitarie e come scrive sempre il sindaco «i nostri negozi sono aperti per offrirvi i loro migliori prodotti, i nostri ristoranti sono aperti per offrirvi i piatti migliori, i nostri bar sono aperti per offrirvi un buon caffè o un buon aperitivo e le nostre mura sono aperte per offrirvi una passeggiata entusiasmante nella storia. Sosteniamo le nostre attività, sosteniamo Cittadella».

