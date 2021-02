L'INTERVISTA / 2

PADOVA «Mia figlia si era così abituata che facevo le riunioni con i colleghi al computer con lei in braccio, sentendo la mia voce si addormentava». Sara Palmosi, dipendente di AcegasApsAmga, si occupa di appalti. Ha cominciato con lo smart working prima dell'arrivo del Covid a causa di complicazioni accusate durante la seconda gravidanza. Una possibilità che le è stata concessa subito dato che il gruppo già stava sperimentando questa modalità lavorativa (una gestione delle risorse umane che è valsa la certificazione d'eccellenza 2020 come miglior azienda d'Italia e l'entrata per la seconda volta consecutiva nell'indice di Bloomberg delle aziende a livello mondiale che promuovono la parità di genere).

«Ho sempre trovato dirigenti molto comprensivi e disponibili, fatalità sempre donne. Quando sono rimasta incinta la prima volta ho chiesto il trasferimento da Bologna a Padova per avvicinarmi ai miei genitori».

E la seconda figlia?

«Era una gravidanza a rischio. Avevo già avuto un aborto e il medico mi ha detto che dovevo rinunciare alla macchina. La mia dirigente si è spesa per farmi avere lo smart working così ho potuto continuare a lavorare. Nessuno mi ha mai fatto pesare la situazione».

Poi è arrivato il Covid.

«Mia figlia è nata il 27 gennaio e dopo neanche un mese è scoppiato tutto. Non è stato facile, il mio primo bimbo ha avuto incubi per mesi anche se il mio compagno e io cercavamo di non tenere accesa la tv quando c'era lui nei paraggi».

Dal punto di vista lavorativo ne ha risentito?

«No anche perché l'azienda già da un anno aveva iniziato a sperimentare lo smart working. Avevo già una connessione adeguata e il computer formattato per poter lavorare tranquillamente. Non abbiamo registrato nessun calo di produttività, nessuna gara è stata rimandata o ha subìto ritardi e per un gruppo come il nostro è fondamentale dato che ci occupiamo di servizi essenziali».

Com'è lavorare da casa rispetto all'ufficio?

«Ovviamente la socialità manca o comunque è diversa. Però ci siamo adattati bene, ora lavoriamo 2 giorni a casa e 3 in ufficio».

Ha trovato questa modalità utile per conciliare famiglia e lavoro?

«Sì, facevo le riunioni con la piccola in braccio, ovviamente quando erano tra noi colleghi. Le dirò di più. Poco prima di Natale c'è un incontro che coinvolge tutti i colleghi e l'amministratore delegato, quest'anno si è tenuto online. Pochi secondi prima che l'amministratore delegato prendesse la parola si è sentito il vagito di un neonato, probabilmente qualche collega che aveva lasciato il microfono aperto. L'ad ha detto Non si poteva iniziare meglio di così».

Avere i bimbi vicino mentre lavora non è una distrazione? «Non penso, ho sempre messo dei paletti a livello di orario. E comunque c'è molta comprensione e rispetto. Mio figlio a volte passa dietro di me durante le riunioni e saluta».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA