PADOVA Hanno raccolto adesioni da undici istituti e 1.200 genitori sparsi in tutto il Veneto. La richiesta, all'indomani della decisione da parte del presidente del Veneto Luca Zaia di posticipare la ripartenza delle lezioni in presenza per le scuole superiori, è di dare priorità alla scuola nel momento in cui si pensa alle riaperture, e non lasciarla ultima.

«Non siamo contro la didattica a distanza a prescindere, ci mancherebbe dice Michela Zottini, del direttivo del Comitato genitori del liceo scientifico Fermi, da cui è partito l'appello però pensiamo che se ci deve essere una riapertura graduale, vista la criticità del momento, si debba dare la precedenza alle scuole. I contagi sono alti ma nelle scuole raramente si sono registrati focolai. Si può e si deve ripartire in sicurezza».

Cosa chiedete a Zaia?

«Che si attui un piano di graduale ritorno alla didattica in presenza dall'1 febbraio, coordinando tutti gli attori in gioco, garantendo, come citato nell'ordinanza, la rimodulazione degli orari e il potenziamento del trasporto pubblico locale. Ormai è quasi un anno che i nostri figli sono a casa da scuola, duecentomila in tutto il Veneto. Come scritto nel nostro appello, ci domandiamo se sia possibile che nel dibattito pubblico della nostra Regione la crescita di una generazione venga dopo l'apertura delle piste di sci».

Anche se i contagi salgono? «Ma perché deve sempre essere la scuola la prima a chiudere e l'ultima a riaprire? Questo è indice di quali sono le priorità del nostro Paese. I ragazzi che ora vanno a scuola saranno i futuri adulti, coloro che ci governeranno e li stiamo fatalmente trascurando».

Il vostro appello ha raccolto moltissime adesioni.

«Sì, nel giro di 24 ore hanno firmato l'appello undici scuole e 1.200 genitori, non solo di Padova, ma di tutto il Veneto».

Cos'ha di sbagliato la didattica a distanza?

«Nulla, anzi, per quello che ho visto al Fermi sono stati molto bravi. Però è chiaro che la formazione non è solo imparare a memoria delle nozioni. I giovani stanno perdendo un momento importante per la loro vita, ma non siamo contro la Dad a prescindere, anzi, meno male che c'è stata questa possibilità altrimenti sarebbe stato davvero un disastro».

E ora non siamo più in emergenza?

«Certo che lo siamo, ma se si parla di riaperture la scuola viene sempre ultima. Ci sono pochissimi casi di focolai o contagi singoli tra i banchi, quindi perché penalizzare i ragazzi? Non abbiamo mai pensato che a scuola ci si dovesse andare a tutti i costi, ma non si può parlare della riapertura di negozi, ristoranti, bar e quant'altro e lasciare chiusa la scuola».

Qual è il messaggio che volete mandare?

«Il nostro Paese non ha mai investito nell'istruzione. E anche ora si utilizza la scuola solo per fare propaganda. Diamo un segnale del valore che ha la scuola, facciamo capire ai nostri figli che è importante studiare, crearsi un futuro. Altrimenti anche loro penseranno che non serve. Allargando lo sguardo fuori dal Veneto, la scuola è la salvezza per molti. I ragazzi lasciati per strada rischiano di diventare preda facile delle mafie. Davvero vogliamo questo?».

Silvia Moranduzzo

