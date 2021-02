LE LITURGIE

PADOVA Da quella Lingua sono uscite parole di incoraggiamento per i cristiani a bene agire, e nella giornata in cui si celebrava la Festa della traslazione di sant'Antonio, in cui si constatò che a trentadue anni dalla morte la lingua appunto era rimasta intatta, la riflessione ha unito la pagina evangelica (Marco) della domenica riguardante la guarigione del lebbroso, alla situazione particolare che la nostra società sta vivendo, per una attenzione sempre maggiore da porre alle condizioni dei poveri, quei poveri che pure ebbero nel Santo un amico e fratello.

L'OMELIA

In questo senso, si sono caratterizzate le omelie tenute ieri in basilica nelle solenni celebrazioni del mattino e della sera, dal delegato pontificio Fabio Dal Cin e dal vicario provinciale dei frati Roberto Brandinelli. La liturgia del mattino è stata preceduta dal saluto del rettore della basilica padre Oliviero Svanera e ha visto una presenza folta di devoti, nel rispetto delle disposizioni antiassembramento. Riferendosi ai malati di lebbra del tempo di Gesù, per i quali «alla sofferenza fisica si univa l'emarginazione sociale e religiosa», monsignor Dal Cin ha sottolineato che «quel lebbroso emarginato da tutti rappresenta ogni forma di emarginazione. Ci fa pensare agli emarginati di oggi, che vivono per le nostre strade, nei parchi o nelle stazioni; le migliaia di disoccupati, tanti malati che non hanno accesso a cure adeguate; anziani abbandonati; donne maltrattate; immigrati che cercano una vita degna; quanti sono privati di dignità e anche alla luce del Vangelo». Ancora, «per emarginati non dobbiamo intendere solo quelli che vivono fuori dalla comunità civile o religiosa, ma anche quelli che pur standovi dentro sono esclusi dai circuiti che gestiscono la mentalità dominante; per esempio il circuito del consumismo, del materialismo, dell'apparire, del potere per dominare».

All'emarginato lebbroso Gesù ha dato la guarigione dalla malattia, ha proseguito il Presule, e lo ha rigenerato, reinserendolo «nella trama vitale delle relazioni: con Dio, con gli altri, con se stesso». Ed è di fronte alle situazioni di emarginazione di oggi che «si gioca la nostra credibilità di cristiani», aggiungendo che al bene compiuto non si deve dare pubblicità: «per non diventare schiavi dell'immagine. Fate il bene per il Bene per essere visti solo da Dio». Nel riscatto dei tanti emarginati del suo tempo, sant'Antonio fu ben presente, «con la predicazione e la carità».

L'INSEGNAMENTO

Padre Brandinelli, nell'omelia della concelebrazione vespertina, dal canto suo, ha fatto ricorso alle parole del Santo nel commento al miracolo della guarigione del lebbroso, per trarne insegnamento e stimolo «per vivere cristianamente l'incontro con i lebbrosi di oggi. É vero, oggi la lebbra, benché esista ancora in alcuni paesi, è una malattia che non fa più paura, ma se pensiamo ai lebbrosi come a coloro che sono malati, esclusi, emarginati, isolati, ce ne sono molti e di molti tipi. E i lebbrosi di oggi non sono solo i malati di Covid. Questa pandemia è certamente una brutta piaga, ma si è come rubata tutta la scena, al punto che non parliamo quasi più di altre forme di emarginazione che invece continuano ad esistere. Gesù ci dà l'esempio di un interesse reale per il lebbroso e che sia reale è il fatto che ne prova compassione, stende la mano, lo tocca e lo purifica. Si coinvolge con lui e la sua storia di emarginazione. Se ciascuno di noi facesse altrettanto con una persona malata, o sola, o emarginata, forse la realtà sarebbe un po' diversa da come è». Ne deriva che bisogna imparare da Gesù e da sant'Antonio «a dare importanza agli altri che sono nel bisogno e cercare di donare loro tutto quello che abbiamo per alleviarne le sofferenze. Diamo voce al bene che gli altri fanno e impariamo a tacere su quello che facciamo noi». L'epilogo della liturgia (la benedizione con la reliquia del Dito del Santo) è stato preceduto dalle invocazioni pronunciate nella Cappella del Tesoro, e dal canto O Lingua benedicta da parte della Cappella Musicale Antoniana.

Giovanni Lugaresi

