PADOVA Cinque pattuglie, con uomini in divisa e in borghese, per presidiare le quattro piazze a rischio assembramento. Dall'altro ieri, infatti, sono scattati i controlli degli agenti della polizia locale per verificare il rispetto delle ultime disposizioni che impongono appunto l'utilizzo della mascherina a partire dalle 18, e fino alle 6 del mattino, nel caso in cui si formino gruppi di persone che possono favorire l'insorgere dei contagi da Covid. Le piazze dei Signori, delle Erbe, dei Frutti e Duomo, quindi, sono quelle considerate a rischio da questo punto di vista, ma per il momento i fruitori, compresi i giovani che la sera si danno appuntamento in zona, sembrano avere assimilato i contenuti dei provvedimenti a cui finora si sono attenuti.

Nel frattempo, però, le restrizioni imposte contestualmente a discoteche e locali dove si effettuano iniziative di divertimento, momentaneamente al bando dai provvedimenti anti Coronavirus, hanno messo in crisi i titolari, i quali stanno chiamando in massa sia il Comune, sia il centralino dei vigili, per avere indicazioni precise su cosa proporre alla clientela in alternativa, e con che modalità, in maniera da non dover abbassare definitivamente le serrande. Molti di loro, quindi, stanno ipotizzando di riconvertire le attività e quindi vogliono delucidazioni sulle modalità con cui potrebbero farlo. Pure i baristi e i ristoratori telefonano perchè non hanno le idee chiare riguardo alle limitazioni previste sui plateatici.

Per il momento, comunque, non sono state elevate contravvenzioni per infrazioni sull'utilizzo delle mascherine, perchè la linea adottata da Palazzo Moroni è quella di partire in maniera soft e di procedere poi con le sanzioni in caso di situazioni che dovessero perdurare. Il giro di vite è previsto più avanti, cioè quando il prefetto Renato Franceschelli rientrerà dalle ferie e scatterà quindi il coordinamento tra tutte le forze dell'ordine preposte ai controlli, come indicato da una circolare predisposta dal Ministero degli Interni e già arrivata sia in Municipio, che in Prefettura.

«Per ora - sottolinea Cristiano Rosini, vice comandante della Polizia locale - durante i pattugliamenti i nostri agenti non hanno riscontrato situazioni problematiche, o pericolose per la salute. In queste prime due sere in cui le disposizioni sono entrate in vigore, infatti, i cittadini hanno rispettato l'obbligo di indossare le mascherine e quindi i vigili non hanno dovuto intervenire. I giovani, comunque, hanno dimostrato di essere informati sulle restrizioni anti contagio. Nel fine settimana ci sarà sicuramente maggiore affluenza e quindi vedremo se la consapevolezza manifestata finora si confermerà. Noi siamo pronti a far rispettare la legge perchè l'ordinanza è in vigore a tutti gli effetti e quindi, nel caso si presentasse la necessità procederemo con le contravvenzioni nei confronti di chi è stato avvisato, ma non si è adeguato. Comunque dev'essere ben chiaro che da parte nostra non ci sarà una caccia all'untore, ma l'obbligo di procedere con le multe nei confronti dei recidivi».

La sanzione per chi viene intercettato senza mascherina all'interno di un gruppo di persone ammonta a 400 euro, che scendono a 280 se si paga entro cinque giorni.

«Nel frattempo - ha aggiunto il numero due di Palazzo Gozzi - riceviamo molte domande da parte di negozianti, baristi e titolari di locali di intrattenimento che ci chiedono spiegazioni sull'ordinanza che può fermare, o condizionare, le loro attività: non vogliono sbagliare e correre il rischio di chiudere».

Intanto i cinque bar di Piazza dei Signori che erano stati chiusi per 5 giorni proprio perchè non avevano rispettato le normative anti Covid hanno riaperto: nel caso dovessero commettere nuovamente la medesima infrazione, rischiano di dover abbassare le serrande per un mese.

